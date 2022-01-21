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Премьер Болгарии отреагировал на требование России к НАТО
Премьер Болгарии отреагировал на требование России к НАТО - РИА Новости, 21.01.2022
Премьер Болгарии отреагировал на требование России к НАТО
Болгария самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону, заявил премьер-министр страны Кирил Петков. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:20
2022-01-21T18:20
2022-01-21T18:20
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Болгария самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону, заявил премьер-министр страны Кирил Петков."Болгария - суверенное государство и мы давно сделали свой выбор, став членом НАТО. И поэтому мы решаем сами в координации с партнерами, как организовать нашу оборону. Вашингтонский договор не предусматривает второй категории государств-членов НАТО, для которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме", - заявил премьер, выступая в парламенте. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).Также премьер призвал Россию придерживаться "конструктивного диалога" для деэскалации напряженности, работать в интересах более безопасной Европы, "основанной на верховенстве права, строгом соблюдении верховенства закона и международно-правовых обязательств".Заявления премьера последовали после требования оппозиционной партии ГЕРБ провести заседание из-за позиции МИД РФ по поводу вывода войск НАТО из Болгарии. В партии сочли заявление РФ угрозой национальной безопасности.Ранее в МИД РФ сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.
https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html
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в мире, европа, румыния, нато, россия
Премьер Болгарии отреагировал на требование России к НАТО
Премьер Петков: Болгария сама решает вопросы организации обороны в рамках НАТО