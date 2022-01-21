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США письменно ответят на предложения России по безопасности, заявил Блинкен

США письменно ответят на предложения России по безопасности, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022

США письменно ответят на предложения России по безопасности, заявил Блинкен

США дадут ответ на предложения РФ в области безопасности, изложат собственные обеспокоенности на следующей неделе в письменном виде, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:11

2022-01-21T16:11

2022-01-21T16:32

в мире

сша

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США дадут ответ на предложения РФ в области безопасности, изложат собственные обеспокоенности на следующей неделе в письменном виде, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкета, обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности. По словам Лаврова, США пытались поставить тему Украины во главе угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ.

сша

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в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен, россия