16:11 21.01.2022 (обновлено: 16:32 21.01.2022)
США письменно ответят на предложения России по безопасности, заявил Блинкен
Блинкен: США письменно ответят на предложения России по безопасности на следующей неделе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США дадут ответ на предложения РФ в области безопасности, изложат собственные обеспокоенности на следующей неделе в письменном виде, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня мы договорились, что на следующей неделе в письменном виде мы поделимся нашими идеями, нашими ответами на озабоченности, которые выразила Россия, и нашими озабоченностями, которыми мы также поделимся с Россией в письменной форме", - сказал Блинкен по итогам встречи в Женеве.
В Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкета, обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности. По словам Лаврова, США пытались поставить тему Украины во главе угла, при этом Москва так и не услышала подтверждений их озабоченностей по поводу "угроз" со стороны РФ.
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