https://ria.ru/20220121/blinken-1768937704.html

США не поступятся перед Россией фундаментальными принципами, заявил Блинкен

США не поступятся перед Россией фундаментальными принципами, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022

США не поступятся перед Россией фундаментальными принципами, заявил Блинкен

США не поступятся перед Россией своими фундаментальными принципами, включая "политику открытых дверей" НАТО, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:03

2022-01-21T16:03

2022-01-21T16:21

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сергей лавров

энтони блинкен

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США не поступятся перед Россией своими фундаментальными принципами, включая "политику открытых дверей" НАТО, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."Важно ясно заявить о том, что мы не будем делать... В числе этих вещей - то, что мы не готовы поступиться нашими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО", - сказал Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.Он отметил, что "дал ясно понять" Лаврову, что существуют принципы, которые партнеры и союзники США готовы защищать.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

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сша

россия

женева (город)

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сша, нато, россия, в мире, женева (город), сергей лавров, энтони блинкен