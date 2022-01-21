https://ria.ru/20220121/blinken-1768936141.html

Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией

Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы новых контактов Вашингтона с Москвой после того, как Россия ознакомится с предложениями США по безопасности. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:58

2022-01-21T15:58

2022-01-21T16:24

сша

энтони блинкен

россия

в мире

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы новых контактов Вашингтона с Москвой после того, как Россия ознакомится с предложениями США по безопасности."Сегодня было достигнуто соглашение относительно того, что мы предоставим России ответ в связи с озабоченностями, которые появляются, в том числе нашими озабоченностями, и представим некоторые идеи для рассмотрения. Затем мы планируем встретиться вновь после того, как Россия воспользуется возможностью изучить этот документ", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220121/ozabochennosti-1768939618.html

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сша, энтони блинкен, россия, в мире