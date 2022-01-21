https://ria.ru/20220121/blinken-1768936141.html
Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией
Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы новых контактов Вашингтона с Москвой после того, как Россия ознакомится с предложениями США по безопасности. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:58
2022-01-21T15:58
2022-01-21T16:24
сша
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы новых контактов Вашингтона с Москвой после того, как Россия ознакомится с предложениями США по безопасности."Сегодня было достигнуто соглашение относительно того, что мы предоставим России ответ в связи с озабоченностями, которые появляются, в том числе нашими озабоченностями, и представим некоторые идеи для рассмотрения. Затем мы планируем встретиться вновь после того, как Россия воспользуется возможностью изучить этот документ", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
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15:58 21.01.2022 (обновлено: 16:24 21.01.2022)
Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией
Госсекретарь США Блинкен подтвердил планы новых контактов с Россией