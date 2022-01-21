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Россия и США на пути к лучшему пониманию позиций друг друга, заявил Блинкен

Россия и США на пути к лучшему пониманию позиций друг друга, заявил Блинкен - РИА Новости, 21.01.2022

Россия и США на пути к лучшему пониманию позиций друг друга, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и РФ находятся на пути к лучшему пониманию позиций друг друга после встречи в Женеве. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:52

2022-01-21T15:52

2022-01-21T17:40

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энтони блинкен

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сергей лавров

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и РФ находятся на пути к лучшему пониманию позиций друг друга после встречи в Женеве."Я считаю, что мы сейчас на четком пути к пониманию озабоченностей друг друга, позиций друг друга, посмотрим, что принесет нам следующий день", - заявил Блинкен.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае 2021 года в Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, вторая - в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768939122.html

сша

женева (город)

россия

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сша, женева (город), энтони блинкен, россия, арктический совет, сергей лавров, обсе