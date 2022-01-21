https://ria.ru/20220121/blinken-1768933541.html
Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия
Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:50
2022-01-21T15:50
2022-01-21T16:06
сша
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в мире
европа
сергей лавров
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энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ стоит перед выбором - переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам."Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции."США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту", - добавил он.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html
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сша, россия, в мире, европа, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
15:50 21.01.2022 (обновлено: 16:06 21.01.2022)
Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия
Госсекретарь Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором: переговоры или конфликт