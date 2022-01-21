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Блинкен озвучил Лаврову свои идеи по безопасности
Блинкен озвучил Лаврову свои идеи по безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен озвучил Лаврову свои идеи по безопасности
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что изложил главе МИД РФ Сергею Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:48
2022-01-21T15:48
2022-01-21T16:10
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ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что изложил главе МИД РФ Сергею Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе взаимности."Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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в мире, сша, арктический совет, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
15:48 21.01.2022 (обновлено: 16:10 21.01.2022)
Блинкен озвучил Лаврову свои идеи по безопасности
Госсекретарь Блинкен озвучил Лаврову свои идеи по безопасности