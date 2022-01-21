https://ria.ru/20220121/blinken-1768932588.html
Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными
Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что переговоры получились откровенными и... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:45
2022-01-21T15:45
2022-01-21T15:51
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что переговоры получились откровенными и субстантивными.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ."Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными", - сообщил Блинкен.
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в мире, сша, женева (город), арктический совет, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия
15:45 21.01.2022 (обновлено: 15:51 21.01.2022)
Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными
Госсекретарь Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными