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Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными

Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и субстантивными

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что переговоры получились откровенными и... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:45

2022-01-21T15:45

2022-01-21T15:51

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сша

женева (город)

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энтони блинкен

россия

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что переговоры получились откровенными и субстантивными.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ."Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными", - сообщил Блинкен.

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сша

женева (город)

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в мире, сша, женева (город), арктический совет, сергей лавров, обсе, энтони блинкен, россия