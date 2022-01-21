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Блинкен заявил о приверженности США диалогу с Россией

Блинкен заявил о приверженности США диалогу с Россией - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен заявил о приверженности США диалогу с Россией

США и союзники привержены диалогу с Россией, равно как и тому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет дан жесткий ответ, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:18

2022-01-21T13:18

2022-01-21T13:48

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нато

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США и союзники привержены диалогу с Россией, равно как и тому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет дан жесткий ответ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я консультировался с союзниками и партнерами, как и с партнерами на Украине, мы плотно координируемся со всеми нашими союзниками и разделяем обеспокоенности. Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также привержены тому, что если Россия решит продолжить агрессию против Украины, то будет совместный, консолидированный ответ", - сказал Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Лавров ранее заявлял, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768894134.html

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в мире, сша, энтони блинкен, россия, киев, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр