13:18 21.01.2022 (обновлено: 13:48 21.01.2022)
Блинкен заявил о приверженности США диалогу с Россией
Госсекретарь США Блинкен заявил о приверженности Штатов и их союзников диалогу с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. США и союзники привержены диалогу с Россией, равно как и тому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будет дан жесткий ответ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я консультировался с союзниками и партнерами, как и с партнерами на Украине, мы плотно координируемся со всеми нашими союзниками и разделяем обеспокоенности. Мы все привержены дипломатии и диалогу, чтобы попытаться разрешить наши разногласия. Но мы также привержены тому, что если Россия решит продолжить агрессию против Украины, то будет совместный, консолидированный ответ", - сказал Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вчера, 13:08Лавров не ждет прорывов от встречи с Блинкеном
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Лавров ранее заявлял, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.