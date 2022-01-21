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Цена биткоина опустилась ниже 38 тысяч долларов

Цена биткоина опустилась ниже 38 тысяч долларов - РИА Новости, 21.01.2022

Цена биткоина опустилась ниже 38 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу ускорила падение до 10%, опускаясь ниже 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:44

2022-01-21T16:44

2022-01-21T16:44

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу ускорила падение до 10%, опускаясь ниже 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.01 мск дешевеет на 9,2% за сутки, до 38,18 тысячи долларов. Минутами ранее удешевление биткоина превышало 10%, а цена находилась на уровне в 37,71 тысячи долларов.Аналитики связывают удешевление биткоина с влиянием фондовых рынков. В четверг основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Биржи Азии в основном закрылись в минусе в пятницу, европейские фондовые рынки сейчас также падают.По данным поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года, при этом время от времени изменение стоимости биткоина и других криптовалют было связано с их собственными импульсами."Криптовалюты больше не обособленный рисковый актив, и они отвечают на изменения в глобальной политике", - приводит также газета Wall Street Journal мнение главы отдела исследований Kaiko Клары Медали (Clara Medalie).Удешевление биткоина совпало также с публикацией финансового отчета стримингового сервиса Netflix, акции компании на предторгах в США дешевеют на 20% после выхода данных о снижении числа новых подписчиков. Некоторые аналитики указывают на то, что распродажи акций популярных технологических компаний могут побудить инвесторов закрывать свои криптовалютные позиции, чтобы ограничить потери, пишет издание.

https://ria.ru/20220121/kapital-1768900072.html

https://ria.ru/20220120/kriptovalyuta-1768744652.html

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экономика, в мире, сша, азия, биткоин, nasdaq, криптовалюта