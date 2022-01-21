Цена биткоина опустилась ниже 38 тысяч долларов
Стоимость биткоина ускорила падение до 10%, опускаясь ниже 38 тысяч долларов
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу ускорила падение до 10%, опускаясь ниже 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.01 мск дешевеет на 9,2% за сутки, до 38,18 тысячи долларов. Минутами ранее удешевление биткоина превышало 10%, а цена находилась на уровне в 37,71 тысячи долларов.
Аналитики связывают удешевление биткоина с влиянием фондовых рынков. В четверг основные фондовые индексы США заметно опустились, причем самое заметное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Биржи Азии в основном закрылись в минусе в пятницу, европейские фондовые рынки сейчас также падают.
По данным поставщика данных о цифровых активах Kaiko, биткоин демонстрировал сильную корреляцию с динамикой фондовых рынков с сентября 2020 года, при этом время от времени изменение стоимости биткоина и других криптовалют было связано с их собственными импульсами.
"Криптовалюты больше не обособленный рисковый актив, и они отвечают на изменения в глобальной политике", - приводит также газета Wall Street Journal мнение главы отдела исследований Kaiko Клары Медали (Clara Medalie).
Удешевление биткоина совпало также с публикацией финансового отчета стримингового сервиса Netflix, акции компании на предторгах в США дешевеют на 20% после выхода данных о снижении числа новых подписчиков. Некоторые аналитики указывают на то, что распродажи акций популярных технологических компаний могут побудить инвесторов закрывать свои криптовалютные позиции, чтобы ограничить потери, пишет издание.