Билайн адаптировал "Билайн AI-Поиск людей" для работы с всепогодными БПЛА
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) адаптировал нейросетевую технологию "Билайн AI-Поиск людей", разработанную для ПСО "ЛизаАлерт" в 2019 году, для использования с новым типом БПЛА, которые могут использоваться поисково-спасательных операций практически в любых погодных условиях, сообщает компания.
"Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей чем прежде высоты. Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.
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Три таких БПЛА были переданы оператором в Центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников.
Дроны имеют увеличенную дальность полета - до 25 километров в одну сторону, оснащены мощным тепловизором, что позволяет осуществлять поисковые операции ночью и в холодное время года, например, при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков.
"Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности и адаптированной для них нейросети "Билайн AI-Поиск людей", позволит ПСО "ЛизаАлерт" значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн – развивать технологии для разноплановых спасательных операций, в том числе в перспективе для задач МЧС, а также для решения прикладных задач промышленных компаний. Примеры – обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры", - отметили в билайн.