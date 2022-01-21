https://ria.ru/20220121/bilayn-1768785888.html

Билайн адаптировал "Билайн AI-Поиск людей" для работы с всепогодными БПЛА

Билайн адаптировал "Билайн AI-Поиск людей" для работы с всепогодными БПЛА - РИА Новости, 21.01.2022

Билайн адаптировал "Билайн AI-Поиск людей" для работы с всепогодными БПЛА

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) адаптировал нейросетевую технологию "Билайн AI-Поиск людей", разработанную для ПСО "ЛизаАлерт" в 2019 году, для использования с... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:00

2022-01-21T10:00

2022-01-21T10:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) адаптировал нейросетевую технологию "Билайн AI-Поиск людей", разработанную для ПСО "ЛизаАлерт" в 2019 году, для использования с новым типом БПЛА, которые могут использоваться поисково-спасательных операций практически в любых погодных условиях, сообщает компания."Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей чем прежде высоты. Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.Три таких БПЛА были переданы оператором в Центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников.Дроны имеют увеличенную дальность полета - до 25 километров в одну сторону, оснащены мощным тепловизором, что позволяет осуществлять поисковые операции ночью и в холодное время года, например, при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков.

https://ria.ru/20211206/bilayn-1762461317.html

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