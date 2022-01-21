https://ria.ru/20220121/bezopasnost-1769008129.html

Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности

Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности - РИА Новости, 21.01.2022

Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности

США в письменном ответе России изложат свои обеспокоенности ее действиями и идеи по поводу того, как обе страны могут укрепить "ощущение безопасности друг... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T23:27

2022-01-21T23:27

2022-01-21T23:27

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. США в письменном ответе России изложат свои обеспокоенности ее действиями и идеи по поводу того, как обе страны могут укрепить "ощущение безопасности друг друга", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она подтвердила, что реакция в письменной форме на российские инициативы будет представлена на следующей неделе, и выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы изложим на бумаге... серьезные обеспокоенности, которые есть у нас и наших союзников и партнеров по поводу действий России, а также идеи, как бы мы могли на самом деле укрепить ощущение безопасности друг друга", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме."Есть ряд шагов, которые мы могли бы предпринять и которые обсуждаются", - добавила она, упомянув меры повышения транспарентности и снижения рисков, инициативы в области контроля над вооружениями.Она повторила, что США не поступятся фундаментальными принципами, включая "суверенное право народа Украины писать собственное будущее". Союзники по НАТО отвечают отказом на требование России о гарантиях нераспространения альянса на восток, в том числе за счет Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

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