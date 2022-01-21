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Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде

Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде - РИА Новости, 21.01.2022

Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:54

2022-01-21T15:54

2022-01-21T15:54

в мире

сша

женева (город)

арктический совет

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

обсе

энтони блинкен

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме."Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения ", - заявил Блинкен по итогам встречи со своим российским коллегой в Женеве.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.

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сша

женева (город)

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