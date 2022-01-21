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Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде
Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:54
2022-01-21T15:54
в мире
сша
женева (город)
арктический совет
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
обсе
энтони блинкен
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.&nbsp;Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме."Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения ", - заявил Блинкен по итогам встречи со своим российским коллегой в Женеве.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
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в мире, сша, женева (город), арктический совет, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
15:54 21.01.2022
 
Блинкен пообещал представить предложения по безопасности в развернутом виде

Блинкен пообещал Лаврову представить предложения по безопасности в более развернутом виде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пообещал главе МИД РФ Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.
"Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения ", - заявил Блинкен по итогам встречи со своим российским коллегой в Женеве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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В миреСШАЖенева (город)Арктический советМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровОБСЕЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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