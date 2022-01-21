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Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности
Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности - РИА Новости, 21.01.2022
Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:09
2022-01-21T14:09
в мире
сша
женева (город)
нато
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.В пятницу в Женеве проходит встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена."Мы прочли за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил государственный департамент относительно того, что назвали "дезинформацией" России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы передали", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.
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в мире, сша, женева (город), нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия
14:09 21.01.2022
 
Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности

Глава МИД Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
В пятницу в Женеве проходит встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
"Мы прочли за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил государственный департамент относительно того, что назвали "дезинформацией" России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы передали", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.
Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".
Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.
Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЖенева (город)НАТОСергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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