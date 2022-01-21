Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности
Глава МИД Лавров выразил надежду, что США были заняты сутью идей по безопасности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
В пятницу в Женеве проходит встреча Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
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"Мы прочли за вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил государственный департамент относительно того, что назвали "дезинформацией" России в огромном масштабе. Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы передали", - сказал Лавров на встрече с Блинкеном.
Накануне госдепартамент США распространил сообщение, которое назвал "сборником фактов", где приведены тезисы и их "развенчание".
Государственный департамент США назвал "вымыслом" заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, не приведя подтверждения своей позиции. Например, госдеп называет "вымыслом" информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с РФ. "Фактом" американское внешнеполитическое ведомство считает "ложные обвинения жертвы" со стороны России. Еще одним "вымыслом" в госдепе подсчитали утверждение, что Запад подталкивает Украину к конфликту, а в противовес этому "фактом" для госдепа является инициация кризиса вокруг Украины со стороны России путем размещения сил на границе. Обоснования своим отвержениям или подтверждения "фактов" госдеп не приводит.
Не верит госдеп и в заявления о том, что движения военных внутри России - это просто передислокация. "Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины", - утверждает ведомство. Фикцией назвал госдеп заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Парирует этот тезис ведомство заявлением о том, что НАТО - оборонительный союз. "Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, только пять из них - члены НАТО", - заключает госдеп. "Расширение НАТО не направлено против России", - говорится в сообщении и отмечается, что альянс никогда не давал обещания не принимать новых членов.