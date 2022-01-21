https://ria.ru/20220121/bezopasnost-1768893109.html
Путин и Ниинисте поговорили по телефону
Путин и Ниинисте поговорили по телефону - РИА Новости, 21.01.2022
Путин и Ниинисте поговорили по телефону
Европейскую безопасность, ситуацию на Украине и необходимость диалога обсудили в пятницу по телефону президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:02
2022-01-21T13:02
2022-01-21T13:12
украина
европа
финляндия
владимир путин
саули ниинисте
ситуация в днр и лнр
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Европейскую безопасность, ситуацию на Украине и необходимость диалога обсудили в пятницу по телефону президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского главы."Президенты обсудили геополитику, в том числе европейскую безопасность и ситуацию на Украине. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. В ходе разговора подчеркнута необходимость поиска решений путем постоянного диалога", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности.Президенты также отметили 30-летие подписания Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений.Разговор был инициирован Финляндией, уточняет канцелярия.
https://ria.ru/20220121/mid-1768869024.html
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украина, европа, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, ситуация в днр и лнр, россия
13:02 21.01.2022 (обновлено: 13:12 21.01.2022)
Путин и Ниинисте поговорили по телефону
Путин и президент Финляндии Ниинисте обсудили по телефону европейскую безопасность