https://ria.ru/20220121/bezopasnost-1768893109.html

Путин и Ниинисте поговорили по телефону

Путин и Ниинисте поговорили по телефону - РИА Новости, 21.01.2022

Путин и Ниинисте поговорили по телефону

Европейскую безопасность, ситуацию на Украине и необходимость диалога обсудили в пятницу по телефону президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T13:02

2022-01-21T13:02

2022-01-21T13:12

украина

европа

финляндия

владимир путин

саули ниинисте

ситуация в днр и лнр

россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв - РИА Новости. Европейскую безопасность, ситуацию на Украине и необходимость диалога обсудили в пятницу по телефону президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин, сообщает канцелярия финского главы."Президенты обсудили геополитику, в том числе европейскую безопасность и ситуацию на Украине. Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. В ходе разговора подчеркнута необходимость поиска решений путем постоянного диалога", - говорится в сообщении.Президент Ниинистё отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности.Президенты также отметили 30-летие подписания Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений.Разговор был инициирован Финляндией, уточняет канцелярия.

https://ria.ru/20220121/mid-1768869024.html

украина

европа

финляндия

россия

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украина, европа, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, ситуация в днр и лнр, россия