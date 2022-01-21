11:19 21.01.2022 (обновлено: 14:57 21.01.2022)
Предложения по гарантиям включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
МИД России: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко.
"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.