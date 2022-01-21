https://ria.ru/20220121/bezopasnost-1768869114.html

Предложения по гарантиям включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Предложения по гарантиям включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии - РИА Новости, 21.01.2022

Предложения по гарантиям включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:19

2022-01-21T11:19

2022-01-21T14:57

в мире

румыния

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

болгария

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года, заявили в МИД.В ведомстве подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко."Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва заявила, что ждет письменного ответа как можно скорее.

https://ria.ru/20220120/garantii-1768779021.html

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в мире, румыния, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, болгария