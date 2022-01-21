https://ria.ru/20220121/belorussiya-1768938615.html

Минск пообещал адекватный ответ на разговор с Белоруссией с позиции силы

Минск пообещал адекватный ответ на разговор с Белоруссией с позиции силы - РИА Новости, 21.01.2022

Минск пообещал адекватный ответ на разговор с Белоруссией с позиции силы

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пообещал дать адекватный ответ, если кто-то решит разговаривать с республикой с позиции силы, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:06

2022-01-21T16:06

2022-01-21T16:06

в мире

белоруссия

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пообещал дать адекватный ответ, если кто-то решит разговаривать с республикой с позиции силы, сообщает агентство Белта.Он отметил, что идет постоянная милитаризация в европейских странах, происходит концентрация военнослужащих возле государственных границ республики. По его словам, подобная активность отмечается уже и на границе с Украиной."Они открыто уже заявляют, что в министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательной авиацией. Мы видим, сейчас развернуты лагеря, порядка 6 тысяч различных категорий военнослужащих там сосредоточено. Это нас не может не беспокоить", - добавил Хренин.

https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии