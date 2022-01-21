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В Кремле ответили на вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле

В Кремле ответили на вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле

Вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле на переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался, заявил... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:32

2022-01-21T12:32

2022-01-21T12:54

венесуэла

владимир путин

дмитрий песков

николас мадуро

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле на переговорах президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Накануне 20 января состоялся телефонный разговор президента Путина с Мадуро. В пресс-службе Кремля сообщили, что обсуждались актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах. Также была подчеркнута важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин."Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался. В целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнерский характер. Самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не затрагивалась ли в ходе разговора Путина и Мадуро тема возможного размещения российских военных баз в Венесуэле.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/ssha-rossiya-1768456758.html

венесуэла

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венесуэла, владимир путин, дмитрий песков, николас мадуро, россия