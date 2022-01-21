https://ria.ru/20220121/bayden-1768996837.html

Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за России

Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за России - РИА Новости, 21.01.2022

Байден отказался отвечать на вопросы СМИ из-за России

Президент США Джо Байден по завершении совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов, предположив, что все... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:50

2022-01-21T20:50

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден по завершении совещания о ситуации в микроэлектронной промышленности отказался отвечать на вопросы журналистов, предположив, что все они будут касаться России, а не полупроводников."У меня не будет времени на вопросы сейчас, потому что этим ребятам (прочим участникам совещания) надо спешить на самолет... А вы, ребята, будете спрашивать меня все о России, а не том, что имеет хоть какое-то отношение к полупроводникам", - сказал Байден.На один вопрос он все-таки ответил. Президента спросили о надежности поставок сырья для микроэлектроники из-за рубежа, в том числе из Афганистана. "Мы работаем над этим. Есть много всего не в Афганистане", - сказал Байден.Накануне ему и пресс-службе Белого дома пришлось многократно объясняться за неловкие высказывания, напугавшие Киев и прочих американских союзников. Те усмотрели в словах Байдена намек на то, что ограниченное в масштабах вторжение на Украину может повлечь за собой более мягкую реакцию.

https://ria.ru/20220121/bayden-1768931435.html

https://ria.ru/20220121/bayden-1768847445.html

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