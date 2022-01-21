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Блинкен заявил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным
Блинкен заявил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным - РИА Новости, 21.01.2022
Блинкен заявил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден полностью готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:07
2022-01-21T16:07
2022-01-21T16:36
сша
в мире
владимир путин
джо байден
энтони блинкен
россия
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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден полностью готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать разрешению кризиса."Если встреча, взаимодействие для продвижения дел и разговор двух президентов будут казаться полезными и продуктивными, мы полностью готовы это сделать... Если мы и Россия заключим, что лучший способ разрешить проблему - это через диалог между ними, мы точно готовы это сделать", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
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сша, в мире, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия
16:07 21.01.2022 (обновлено: 16:36 21.01.2022)
Блинкен заявил о готовности Байдена к новой встрече с Путиным
Госсекретарь США Блинкен: Байден готов встретиться с Путиным, если это будет необходимо