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https://ria.ru/20220121/bayden-1768847445.html
Байден снова стал поводом для шуток в Сети после пресс-конференции
Выступление Байдена на пресс-конференции снова стало поводом для шуток - РИА Новости, 21.01.2022
Байден снова стал поводом для шуток в Сети после пресс-конференции
Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его ответа на пресс-конференции. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:18
2022-01-21T15:39
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его ответа на пресс-конференции.Так, журналист спросил американского лидера о планах республиканцев использовать открытие школы в пригороде для привлечения избирателей.По мнению комментаторов, глава Белого дома делал слишком долгие паузы между предложениями, из-за чего его ответ получился "скомканным и невнятным"."Каждый раз, когда Байден говорил "смотрите", это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше", — добавил President Elect Todd Spengo."Может, он пропустил свой 18-часовой сон?" — задалась вопросом Taylor Petersen."Интересно послушать, как такое выступление прокомментируют избиратели Байдена. Скажут, что он растерялся? Или был чем-то смущен? Или все вместе?" — поинтересовался David Hammond.Впрочем, далеко не все пользователи осудили американского лидера. Нашлись и те, кто увидел в долгих паузах попытку тщательно обдумать ответ."Он умен и вдумчив. Видна большая разница с прошлыми его выступлениями", — заключила Rosie the Resister.Президент США часто становится мишенью критиков. Ранее он неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях их лидеров. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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в мире, сша, джо байден
09:18 21.01.2022 (обновлено: 15:39 21.01.2022)
 
Выступление Байдена на пресс-конференции снова стало поводом для шуток

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за долгие паузы и запинки на пресс-конференции

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его ответа на пресс-конференции.
Так, журналист спросил американского лидера о планах республиканцев использовать открытие школы в пригороде для привлечения избирателей.
По мнению комментаторов, глава Белого дома делал слишком долгие паузы между предложениями, из-за чего его ответ получился "скомканным и невнятным".

"Это касается не только этого вопроса, но и всей пресс-конференции. Каждый ответ был похож на мешанину из пауз, бормотания, запинок. Это ужасно", — считает Five Times August.

"Каждый раз, когда Байден говорил "смотрите", это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше", — добавил President Elect Todd Spengo.
"Может, он пропустил свой 18-часовой сон?" — задалась вопросом Taylor Petersen.
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"Интересно послушать, как такое выступление прокомментируют избиратели Байдена. Скажут, что он растерялся? Или был чем-то смущен? Или все вместе?" — поинтересовался David Hammond.
Впрочем, далеко не все пользователи осудили американского лидера. Нашлись и те, кто увидел в долгих паузах попытку тщательно обдумать ответ.

"Он просто беспокоился, что СМИ потом переврут или неправильно поймут его слова, поэтому долго обдумывал их", — считает Raina Fox.

"Он умен и вдумчив. Видна большая разница с прошлыми его выступлениями", — заключила Rosie the Resister.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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