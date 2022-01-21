https://ria.ru/20220121/bayden-1768847445.html

Байден снова стал поводом для шуток в Сети после пресс-конференции

Выступление Байдена на пресс-конференции снова стало поводом для шуток - РИА Новости, 21.01.2022

Байден снова стал поводом для шуток в Сети после пресс-конференции

Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его ответа на пресс-конференции. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:18

2022-01-21T09:18

2022-01-21T15:39

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daaa895758d74ac0ea30311062d34bd3.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter жестко раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его ответа на пресс-конференции.Так, журналист спросил американского лидера о планах республиканцев использовать открытие школы в пригороде для привлечения избирателей.По мнению комментаторов, глава Белого дома делал слишком долгие паузы между предложениями, из-за чего его ответ получился "скомканным и невнятным"."Каждый раз, когда Байден говорил "смотрите", это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше", — добавил President Elect Todd Spengo."Может, он пропустил свой 18-часовой сон?" — задалась вопросом Taylor Petersen."Интересно послушать, как такое выступление прокомментируют избиратели Байдена. Скажут, что он растерялся? Или был чем-то смущен? Или все вместе?" — поинтересовался David Hammond.Впрочем, далеко не все пользователи осудили американского лидера. Нашлись и те, кто увидел в долгих паузах попытку тщательно обдумать ответ."Он умен и вдумчив. Видна большая разница с прошлыми его выступлениями", — заключила Rosie the Resister.Президент США часто становится мишенью критиков. Ранее он неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях их лидеров. В частности, в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20211008/bayden-1753693272.html

https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден