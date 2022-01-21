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"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни
"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни - РИА Новости, 21.01.2022
"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни
В 18-м веке сподвижник Петра I Александр Меншиков построил самое высокое здание в Москве. Выше колокольни Ивана Великого! В народе это сочли немыслимой дерзостью. И вот: в 1723 году молния ударила прямо в Меншикову башню: она лишилась верхушки, погибли люди. А у Меншикова началась череда неудач. В Москве говорили, что это “кара ему за гордыню”.
2022-01-21T12:00
2022-01-21T12:00
2022-01-21T12:00
какая-то мистика
общество
москва
подкаст
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"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни
В 18-м веке сподвижник Петра I Александр Меншиков построил самое высокое здание в Москве. Выше колокольни Ивана Великого! В народе это сочли немыслимой дерзостью. И вот: в 1723 году молния ударила прямо в Меншикову башню: она лишилась верхушки, погибли люди. А у Меншикова началась череда неудач. В Москве говорили, что это “кара ему за гордыню”.
audio/mpeg
"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни
В 18-м веке сподвижник Петра I Александр Меншиков построил самое высокое здание в Москве. Выше колокольни Ивана Великого! В народе это сочли немыслимой дерзостью. И вот: в 1723 году молния ударила прямо в Меншикову башню: она лишилась верхушки, погибли люди. А у Меншикова началась череда неудач. В Москве говорили, что это “кара ему за гордыню”.
audio/mpeg
Почему эту историю называют мистической, и где сейчас можно посмотреть на Меншикову башню (она сохранилась до наших дней и по-прежнему очень красивая) - рассказывает экскурсовод и журналист Диана Чабанова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, москва, подкаст, аудио
"Страшный пожар - кара за гордыню". Мистика Меншиковой башни
В 18-м веке сподвижник Петра I Александр Меншиков построил самое высокое здание в Москве. Выше колокольни Ивана Великого! В народе это сочли немыслимой дерзостью. И вот: в 1723 году молния ударила прямо в Меншикову башню: она лишилась верхушки, погибли люди. А у Меншикова началась череда неудач. В Москве говорили, что это “кара ему за гордыню”.