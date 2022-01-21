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Юрий Башмет отметит день рождения на сцене с музыкой и ветром

Юрий Башмет отметит день рождения на сцене с музыкой и ветром - РИА Новости, 21.01.2022

Юрий Башмет отметит день рождения на сцене с музыкой и ветром

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет рассказал РИА Новости, что особенностью большого концерта, посвященного его дню рождения, станет композиция... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:51

2022-01-21T12:51

2022-01-21T15:05

культура

юрий башмет

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет рассказал РИА Новости, что особенностью большого концерта, посвященного его дню рождения, станет композиция шедевров инструментальной и вокальной музыки разных жанров и стилей в сочетании с оригинальной авторской сценографией.Маэстро встретит 69-й день рождения концертом, который состоится 24 января на сцене зала имени Чайковского."Уже очень много лет в день рождения мне необходимо играть концерт. Сейчас это проходит в рамках третьего фестиваля (III Зимний международный фестиваль искусств в Москве - Прим. ред.), а вообще, в день рождения надо обязательно быть на сцене. Однажды я этого не сделал и это был ужасный день… Каждый раз у праздничного концерта была концепция, это не просто выйти и исполнить любимые произведения или же сделать премьеру. Мы фантазировали, но концепция всегда была. Сейчас она тоже есть, довольно неожиданная, и в этом есть ее "фишка". В этом году концепция подразумевает сочетание и музыки, и танцев", - сообщил Башмет РИА Новости.По словам маэстро, а также исполнительного директора III Зимнего международного фестиваля искусств в Москве (в рамках которого пройдет концерт) Дмитрия Гринченко, в этом году идея настолько необычная, что зрители должны сами ее увидеть. Согласно идее танца и творческого баланса, в сценографии будут присутствовать три гряды камней, отдельные инсталляции будут установлены в фойе зала имени П. И. Чайковского. "Танец - это, безусловно, движение. Нам показалось интересным обыграть это, взяв шедевры классической музыки, которые в понимании зрителей - это не танец или песня, хотя по структуре и смыслу как раз ими и являются" - добавил Гринченко.В рамках концерта будет исполнен цикл "Песни и пляски смерти" русского композитора Модеста Мусоргского (солист Рене Папе (бас, Германия)). В ходе концерта прозвучат произведения таких всемирно известных композиторов, как Эдвард Григ, Вольфганг Моцарт (Норвежская народная мелодия "Exsultate, jubilate", солист Альбрехт Майер (гобой, Германия)), Морис Равель ("Цыганка", солист Сергей Крылов (скрипка)). Поклонники маэстро услышат шесть народных румынских танцев Бартока для мандолины с оркестром (солист Ави Авиталь (мандолина, Израиль)), фрагменты из оперы "Луиза" Шарпантье (арию Луизы исполнит Аида Гарифуллина)). А также Фантазию для фортепиано, хора и симфонического оркестра Бетховена (солист Олли Мустонен" (фортепиано, Финляндия)).В праздничном концерте, в частности, примут участие лауреат премии "Грэмми" - камерный ансамбль "Солисты Москвы", а также Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", художественным руководителем и дирижёром которых является сам маэстро. Режиссером-постановщиком выступил Виктор Крамер, в праздничном концерте будут задействованы видеоэффекты и световые эффекты. "Мы думаем, что это будет как минимум запоминающееся", - подытожил Гринченко.

https://ria.ru/20220117/bashmet-1768189809.html

https://ria.ru/20210228/sochi-1599160130.html

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юрий башмет, новая россия, солисты москвы, новости культуры, музыка