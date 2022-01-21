https://ria.ru/20220121/aviaprom-1768909989.html

Мишустин назвал самолетостроение приоритетной отраслью

Мишустин назвал самолетостроение приоритетной отраслью - РИА Новости, 21.01.2022

Мишустин назвал самолетостроение приоритетной отраслью

Самолетостроение является приоритетной отраслью для правительства РФ, оно окажет данной сфере всю необходимую помощь, в том числе для обновления парка воздушных РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:19

2022-01-21T14:19

2022-01-21T14:26

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолетостроение является приоритетной отраслью для правительства РФ, оно окажет данной сфере всю необходимую помощь, в том числе для обновления парка воздушных судов российских авиакомпаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу."Еще раз подчеркну: это приоритетная работа для правительства. Президентом поставлена задача связать территории нашей большой страны. Для этого нужны надежные и конкурентоспособные российские самолеты. И государство продолжит оказывать отрасли всю необходимую помощь. В первую очередь для более активного обновления парка воздушных судов в российских авиакомпаниях", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что министерству промышленности, министерству финансов и министерству экономического развития дано поручение подготовить предложения о расширении механизмов господдержки отрасли самолетостроения.

https://ria.ru/20220120/aviatsiya-1768763916.html

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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф