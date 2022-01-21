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Британский суд в понедельник решит, сможет ли Ассанж обжаловать экстрадицию

Британский суд в понедельник решит, сможет ли Ассанж обжаловать экстрадицию - РИА Новости, 21.01.2022

Британский суд в понедельник решит, сможет ли Ассанж обжаловать экстрадицию

Суд в Великобритании в понедельник, 24 января вынесет решение о том, сможет ли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловать решение о его экстрадиции в США,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:15

2022-01-21T16:15

2022-01-21T16:15

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Суд в Великобритании в понедельник, 24 января вынесет решение о том, сможет ли основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловать решение о его экстрадиции в США, говорится в сообщении WikiLeaks."Высокий суд Великобритании вынесет свое решение о том, разрешено ли Джулиану Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании, в понедельник утром (24 января)", - говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.Высокий суд Лондона в декабре удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне, гарантии относительно экстрадиции Ассанжа.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks