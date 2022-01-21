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Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах

Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах - РИА Новости, 21.01.2022

Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах

Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось почти до 88 тысяч человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:07

2022-01-21T11:07

2022-01-21T11:14

образование - общество

дмитрий чернышенко

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общество

навигатор абитуриента

валерий фальков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось почти до 88 тысяч человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В пятницу в России отмечают день аспиранта. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравили молодых исследователей с праздником.Правительством введены меры поддержки для аспирантов: 1,6 тысячи молодых ученых получили средства на исследования, в 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре увеличилось на тысячу в сравнении с предыдущим годом, а также готовятся новые механизмы поддержки молодых исследователей, говорится в сообщении.Всех причастных с праздником поздравил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает пресс-служба Минобрнауки в своём Телеграмм-канале."Сегодня нам нужны молодые, талантливые и амбициозные ребята, которые будут смело идти к новому и расширять границы изученного. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в аспирантуре, чтобы предоставить большему числу студентов доступ к продолжению исследовательской деятельности. Всем аспирантам хочу пожелать научных свершений и упорства в достижении поставленных целей", — сказал Фальков, слова которого привела пресс-служба.Самыми востребованными специальностями аспирантуры стали: экономика и управление, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, юриспруденция, образование и биологические науки, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210603/posobiya-1735400543.html

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образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, общество, навигатор абитуриента, валерий фальков