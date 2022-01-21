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Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах
Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах - РИА Новости, 21.01.2022
Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах
Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось почти до 88 тысяч человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T11:07
2022-01-21T11:07
2022-01-21T11:14
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
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навигатор абитуриента
валерий фальков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось почти до 88 тысяч человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.В пятницу в России отмечают день аспиранта. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравили молодых исследователей с праздником.Правительством введены меры поддержки для аспирантов: 1,6 тысячи молодых ученых получили средства на исследования, в 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре увеличилось на тысячу в сравнении с предыдущим годом, а также готовятся новые механизмы поддержки молодых исследователей, говорится в сообщении.Всех причастных с праздником поздравил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает пресс-служба Минобрнауки в своём Телеграмм-канале."Сегодня нам нужны молодые, талантливые и амбициозные ребята, которые будут смело идти к новому и расширять границы изученного. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в аспирантуре, чтобы предоставить большему числу студентов доступ к продолжению исследовательской деятельности. Всем аспирантам хочу пожелать научных свершений и упорства в достижении поставленных целей", — сказал Фальков, слова которого привела пресс-служба.Самыми востребованными специальностями аспирантуры стали: экономика и управление, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, юриспруденция, образование и биологические науки, подчеркивается в сообщении.
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образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, общество, навигатор абитуриента, валерий фальков
11:07 21.01.2022 (обновлено: 11:14 21.01.2022)
Чернышенко сообщил о росте числа аспирантов в российских вузах
Вице-премьер Чернышенко: число аспирантов в вузах выросло за год на 3,5 тысячи человек
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Число аспирантов, обучающихся в российских вузах, увеличилось почти до 88 тысяч человек, сообщил
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В пятницу в России отмечают день аспиранта. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
и глава Минобрнауки Валерий Фальков
поздравили молодых исследователей с праздником.
"Мы видим, что все больше молодых людей связывают свою жизнь с наукой. Сейчас в российских университетах и научно-исследовательских институтах обучается свыше 87,7 тысячи аспирантов. Это почти на 3,5 тысячи больше, чем в предыдущем году", – сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Правительством введены меры поддержки для аспирантов: 1,6 тысячи молодых ученых получили средства на исследования, в 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре увеличилось на тысячу в сравнении с предыдущим годом, а также готовятся новые механизмы поддержки молодых исследователей, говорится в сообщении.
Всех причастных с праздником поздравил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает
пресс-служба Минобрнауки в своём Телеграмм-канале.
"Сегодня нам нужны молодые, талантливые и амбициозные ребята, которые будут смело идти к новому и расширять границы изученного. Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в аспирантуре, чтобы предоставить большему числу студентов доступ к продолжению исследовательской деятельности. Всем аспирантам хочу пожелать научных свершений и упорства в достижении поставленных целей", — сказал Фальков, слова которого привела пресс-служба.
Самыми востребованными специальностями аспирантуры стали: экономика и управление, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, юриспруденция, образование и биологические науки, подчеркивается в сообщении.