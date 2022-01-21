https://ria.ru/20220121/arest-1768968373.html

Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве

Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве - РИА Новости, 21.01.2022

Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:01

2022-01-21T18:01

2022-01-21T18:38

происшествия

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владимир токарев

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве, арестовали на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следователя об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", — огласил решение судья.Рассмотрение длилось около трех часов, судья объявил заседание закрытым из-за "возможности распространения сведений о здоровье Токарева", которые сторона защиты собиралась представить.Накануне в МВД сообщили, что Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до десяти лет колонии.В среду дома и в кабинете чиновника прошли обыски. Расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Минтранс подтвердил факт проверки против Токарева и заявил о содействии.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "Спецтрансстроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.Речь идет об участке имени Максима Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект завершили в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания — "Кавжелдорпроект".По словам источника, Токарев и другие фигуранты перевели со счетов "Спецтрансстроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб составил не менее 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220114/arest-1767813226.html

https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html

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происшествия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир токарев