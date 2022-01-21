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В Приангарье мужчину арестовали за сексуальные посягательства на ребенка
В Приангарье мужчину арестовали за сексуальные посягательства на ребенка - РИА Новости, 21.01.2022
В Приангарье мужчину арестовали за сексуальные посягательства на ребенка
В Ангарске за совершение преступления сексуального характера в отношении 12-летней девочки арестован мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:14
2022-01-21T13:14
2022-01-21T13:14
происшествия
иркутская область
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 21 янв – РИА Новости. В Ангарске за совершение преступления сексуального характера в отношении 12-летней девочки арестован мужчина, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."В Ангарске арестован мужчина, совершивший особо тяжкое преступление в отношении 12-летней девочки. 18 января мужчина пытался совершить преступление сексуального характера. По горячим следам он был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Отмечается, что свои преступные действия подозреваемый не довел до конца, скрывшись с места преступления. СК проводятся необходимые следственные действия.
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происшествия, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Приангарье мужчину арестовали за сексуальные посягательства на ребенка
В Ангарске мужчину арестовали за сексуальные посягательства на 12-летнюю девочку