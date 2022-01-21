https://ria.ru/20220121/arest-1768882358.html
Следствие попросило арестовать замминистра транспорта Токарева
Следствие попросило арестовать замминистра транспорта Токарева - РИА Новости, 21.01.2022
Следствие попросило арестовать замминистра транспорта Токарева
Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте замминистра транспорта Владимира Токарева, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:29
2022-01-21T12:29
2022-01-21T12:29
происшествия
москва
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир токарев
россия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте замминистра транспорта Владимира Токарева, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу."В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.Накануне в МВД объявили, что Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 10 лет колонии.В среду дома и в кабинете Токарева прошли обыски, он был задержан. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Минтранс РФ подтвердил факт проведения проверки в отношении Токарева и заявил, что содействует проверяющим органам.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково –Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.
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происшествия, москва, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир токарев, россия
Следствие попросило арестовать замминистра транспорта Токарева
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте замминистра транспорта Токарева
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте замминистра транспорта Владимира Токарева, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в пятницу.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании обвиняемому Токареву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Накануне в МВД объявили, что Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит до 10 лет колонии.
В среду дома и в кабинете Токарева прошли обыски, он был задержан. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Минтранс РФ
подтвердил факт проведения проверки в отношении Токарева и заявил, что содействует проверяющим органам.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае
.
Речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково
–Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".
По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.