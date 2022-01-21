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Религия
https://ria.ru/20220121/antisemitizm-1768887862.html
Во Франции заявили об угрозе антисемитизма
Во Франции заявили об угрозе антисемитизма - РИА Новости, 21.01.2022
Во Франции заявили об угрозе антисемитизма
Уровень антисемитизма в Европе снова растет, поэтому духовным лидерам, общественным деятелям и политикам нужно бороться с его проявлениями и бережно сохранять... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:44
2022-01-21T12:44
религия
израиль
франция
кнессет израиля
российский еврейский конгресс
герман захарьяев
россия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Уровень антисемитизма в Европе снова растет, поэтому духовным лидерам, общественным деятелям и политикам нужно бороться с его проявлениями и бережно сохранять память о трагедии Холокоста, заявили участники форума в Париже, приуроченного к 80-летию Ванзейской конференции в Берлине, на которой нацистское руководство приняло "окончательное решение еврейского вопроса", сообщили РИА Новости организаторы.Конференция, которую организовал престижный Институт политических исследований в Париже проходила при поддержке фонда горских евреев СТМЭГИ. В своем обращении к участникам мероприятия глава фонда Герман Захарьяев заявил, о новой угрозе для евреев континента."Создается впечатление, что после окончания Второй мировой войны у народов Европы выработался своего рода иммунитет против человеконенавистнических идей фашизма и антисемитизма. Как будто крах нацистской Германии стал своего рода вакциной против этой коричневой чумы. В последние годы, однако, глядя на события в мире и в Западной Европе, многим приходит в голову мысль, что действие этой своеобразной вакцины ослабевает. Снова поднимают голову радикальные националисты, снова полыхают синагоги, а по улицам Парижа и Брюсселя опасно ходить в кипе. Убежден, что совместными усилиями мы не дадим прошлому повториться", - приводит слова Захарьяева пресс-служба фонда СТМЭГИ.В конференции приняли участие главный раввин Франции Хаим Корсиа, глава Консистории Франции (объединение иудейских общин страны) г-н Эли Корсиа, пережившие Холокост, религиозные лидеры, представители еврейских организаций, учащиеся парижских школ и студенты. Представители молодежи зажгли поминальные свечи у вечного огня. Поминальную молитву прочел кантор Большой синагоги Страсбурга и военный капеллан Жонатан Блюм."Весь мир обязан проявлять бдительность и решительно и без колебаний бороться с любым проявлением антисемитизма", — заявил главный раввин Франции Хаим Корсиа.Президент Конференции католических епископов Франции монсеньор Эрик де Мулен-Бофор отметил, что "на католиках, имеющих 2000-летнюю историю преследования евреев, лежит обязанность решительно бороться с антисемитизмом". В свою очередь, глава Протестантской федерации Франции Франсуа Клавероли заявил о необходимости " сосредоточить нашу работу главным образом на молодежи, которая проявит максимальную бдительность и немедленно пресечет любую антисемитскую активность, с которой столкнется"."Раввин Моше Левин, инициатор и ведущий церемонии, выразил благодарность всем, кто оказал содействие в организации этого уникального мероприятия, в том числе вице-президенту Российского еврейского конгресса, президенту Фонда горских евреев СТМЭГИ Герману Захарьяеву, инициировавшему в 2014 году включение в еврейский календарь Дня спасения и освобождения 26 Ияра (еврейского Дня Победы)", - отметили в фонде.В еврейских общинах по всему миру День Спасения и Освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года - 70-летия Победы (тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России). В еврейском религиозном календаре, где часть праздников установлены Торой, а часть - пророками, День Спасения и Освобождения - самый молодой праздник. Так же, как и праздники Песах и Пурим, он призван стать одной из тех праздничных дат, которые символизируют победу над врагами и чудо избавления от гибели.Появление этой даты поддержали главные раввины Израиля, политики и руководители международных еврейских организаций. Решением Кнессета праздник был закреплен в государственном календаре Израиля. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов - крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. Был составлен порядок молитв, которые принято читать в этот день.
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израиль, франция, кнессет израиля, российский еврейский конгресс, герман захарьяев, россия
12:44 21.01.2022
 

Во Франции заявили об угрозе антисемитизма

© Allain Azaria/STMEGIМемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
Мемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
© Allain Azaria/STMEGI
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Уровень антисемитизма в Европе снова растет, поэтому духовным лидерам, общественным деятелям и политикам нужно бороться с его проявлениями и бережно сохранять память о трагедии Холокоста, заявили участники форума в Париже, приуроченного к 80-летию Ванзейской конференции в Берлине, на которой нацистское руководство приняло "окончательное решение еврейского вопроса", сообщили РИА Новости организаторы.
Конференция, которую организовал престижный Институт политических исследований в Париже проходила при поддержке фонда горских евреев СТМЭГИ. В своем обращении к участникам мероприятия глава фонда Герман Захарьяев заявил, о новой угрозе для евреев континента.
"Создается впечатление, что после окончания Второй мировой войны у народов Европы выработался своего рода иммунитет против человеконенавистнических идей фашизма и антисемитизма. Как будто крах нацистской Германии стал своего рода вакциной против этой коричневой чумы. В последние годы, однако, глядя на события в мире и в Западной Европе, многим приходит в голову мысль, что действие этой своеобразной вакцины ослабевает. Снова поднимают голову радикальные националисты, снова полыхают синагоги, а по улицам Парижа и Брюсселя опасно ходить в кипе. Убежден, что совместными усилиями мы не дадим прошлому повториться", - приводит слова Захарьяева пресс-служба фонда СТМЭГИ.
В конференции приняли участие главный раввин Франции Хаим Корсиа, глава Консистории Франции (объединение иудейских общин страны) г-н Эли Корсиа, пережившие Холокост, религиозные лидеры, представители еврейских организаций, учащиеся парижских школ и студенты. Представители молодежи зажгли поминальные свечи у вечного огня. Поминальную молитву прочел кантор Большой синагоги Страсбурга и военный капеллан Жонатан Блюм.
© Allain AzariaМемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
Мемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
© Allain Azaria
Мемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
"Весь мир обязан проявлять бдительность и решительно и без колебаний бороться с любым проявлением антисемитизма", — заявил главный раввин Франции Хаим Корсиа.
Президент Конференции католических епископов Франции монсеньор Эрик де Мулен-Бофор отметил, что "на католиках, имеющих 2000-летнюю историю преследования евреев, лежит обязанность решительно бороться с антисемитизмом". В свою очередь, глава Протестантской федерации Франции Франсуа Клавероли заявил о необходимости " сосредоточить нашу работу главным образом на молодежи, которая проявит максимальную бдительность и немедленно пресечет любую антисемитскую активность, с которой столкнется".
"Раввин Моше Левин, инициатор и ведущий церемонии, выразил благодарность всем, кто оказал содействие в организации этого уникального мероприятия, в том числе вице-президенту Российского еврейского конгресса, президенту Фонда горских евреев СТМЭГИ Герману Захарьяеву, инициировавшему в 2014 году включение в еврейский календарь Дня спасения и освобождения 26 Ияра (еврейского Дня Победы)", - отметили в фонде.
© Allain AzariaМемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
Мемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
© Allain Azaria
Мемориальная церемония на форуме в Париже, приуроченном к 80-летию Ванзейской конференции
В еврейских общинах по всему миру День Спасения и Освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года - 70-летия Победы (тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России). В еврейском религиозном календаре, где часть праздников установлены Торой, а часть - пророками, День Спасения и Освобождения - самый молодой праздник. Так же, как и праздники Песах и Пурим, он призван стать одной из тех праздничных дат, которые символизируют победу над врагами и чудо избавления от гибели.
Появление этой даты поддержали главные раввины Израиля, политики и руководители международных еврейских организаций. Решением Кнессета праздник был закреплен в государственном календаре Израиля. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов - крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. Был составлен порядок молитв, которые принято читать в этот день.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 18:53
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста
 
РелигияИзраильФранцияКнессет ИзраиляРоссийский еврейский конгрессГерман ЗахарьяевРоссия
 
 
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