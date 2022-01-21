https://ria.ru/20220121/anderson-1768858048.html
Памела Андерсон подала на развод
Памела Андерсон подала на развод - РИА Новости, 21.01.2022
Памела Андерсон подала на развод
Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон подала документы на развод со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом, раньше работавшим ее телохранителем,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T10:54
2022-01-21T10:54
2022-01-21T10:54
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Описание Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон подала документы на развод со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом, раньше работавшим ее телохранителем, сообщает журнал Rolling Stone.По данным источника издания, актриса была в браке с Хейхерстом немногим больше года. Пара жила в доме Андерсон в Канаде. Они сблизились на почве общих интересов – телохранитель работал на стройке заповедника RASTA, а Андерсон – известный борец за права животных.По словам источника, актриса покинула их общий дом и сейчас находится в Малибу, где проводит время со своими детьми.Ранее актриса была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли, от которого у нее двое сыновей, музыкантом Кидом Роком, игроком в покер Риком Саломоном и голливудским магнатом Джоном Питерсом, свадьбу с которым она сыграла 20 января 2020 года и подала на развод двумя неделями спустя. Отношениям Ли и Андерсон посвящен комедийный мини-сериал "Пэм и Томми". Он основан на реальной истории, случившейся с парой в 1995 году. Тогда на ТВ просочилось их откровенное хоум-видео, созданное во время медового месяца.
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памела андерсон, знаменитости, новости культуры, стиль жизни, шоу-бизнес
Памела Андерсон подала на развод
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем
Описание
Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон подала документы на развод со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом, раньше работавшим ее телохранителем, сообщает
журнал Rolling Stone.
По данным источника издания, актриса была в браке с Хейхерстом немногим больше года.
"Памела любит так же искренне, как и живет", – сказал источник, назвавший их союз "пандемийным ураганом", который угас.
Пара жила в доме Андерсон в Канаде. Они сблизились на почве общих интересов – телохранитель работал на стройке заповедника RASTA, а Андерсон – известный борец за права животных.
По словам источника, актриса покинула их общий дом и сейчас находится в Малибу, где проводит время со своими детьми.
Ранее актриса была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли, от которого у нее двое сыновей, музыкантом Кидом Роком, игроком в покер Риком Саломоном и голливудским магнатом Джоном Питерсом, свадьбу с которым она сыграла 20 января 2020 года и подала на развод двумя неделями спустя.
Отношениям Ли и Андерсон посвящен
комедийный мини-сериал "Пэм и Томми". Он основан на реальной истории, случившейся с парой в 1995 году. Тогда на ТВ просочилось их откровенное хоум-видео, созданное во время медового месяца.