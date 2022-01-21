https://ria.ru/20220121/aktsii-1768880084.html

У иностранных инвесторов могут отобрать акции стратегических компаний

ФАС предложила изымать акции стратегических компаний, купленные незаконно - РИА Новости, 21.01.2022

У иностранных инвесторов могут отобрать акции стратегических компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в законодательство изменения, которые позволят изымать в пользу государства незаконно приобретенные... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:18

2022-01-21T12:18

2022-01-21T17:15

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в законодательство изменения, которые позволят изымать в пользу государства незаконно приобретенные зарубежными инвесторами акции стратегических предприятий, следует из документа поправок.Речь идет о статье 15 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".По данным "Коммерсанта", в текущей версии закона ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по итогам которых зарубежный инвестор получает более половины голосующих акций. В противном случае суд может признать ее ничтожной, после чего имущество возвращается участникам.Как следует из пояснительной записки к проекту, ФАС стремится обеспечить неотвратимость наказания за нарушения при продаже акций и гарантировать возмещение ущерба. Служба считает, что это возможно только при получении государством контроля за объектами сделки.

https://ria.ru/20211018/investitsii-1754958565.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия