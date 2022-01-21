У иностранных инвесторов могут отобрать акции стратегических компаний

12:18 21.01.2022 (обновлено: 17:15 21.01.2022)
ФАС предложила изымать акции стратегических компаний, купленные незаконно
ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в законодательство изменения, которые позволят изымать в пользу государства незаконно приобретенные зарубежными инвесторами акции стратегических предприятий, следует из документа поправок.
Речь идет о статье 15 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
По данным "Коммерсанта", в текущей версии закона ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по итогам которых зарубежный инвестор получает более половины голосующих акций. В противном случае суд может признать ее ничтожной, после чего имущество возвращается участникам.
Как следует из пояснительной записки к проекту, ФАС стремится обеспечить неотвратимость наказания за нарушения при продаже акций и гарантировать возмещение ущерба. Служба считает, что это возможно только при получении государством контроля за объектами сделки.
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