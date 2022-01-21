https://ria.ru/20220121/agressiya-1768837291.html

Исследование показало, на каких сайтах сидят самые агрессивные пользователи

Исследование показало, на каких сайтах сидят самые агрессивные пользователи - РИА Новости, 21.01.2022

Исследование показало, на каких сайтах сидят самые агрессивные пользователи

Топ-3 платформ, чьи пользователи производят наибольшее количество агрессивного контента, не изменился за три года, но "Двач" потерял первенство, подсчитали в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:59

2022-01-21T03:59

2022-01-21T07:48

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Топ-3 платформ, чьи пользователи производят наибольшее количество агрессивного контента, не изменился за три года, но "Двач" потерял первенство, подсчитали в Brand Analytics для РИА Новости.На третьем месте — развлекательный молодежный портал "ЯПлакалъ", который сохранил свою позицию с 2018 года.В целом, в топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть.По данным компании, данные схожи с результатами предыдущего исследования, но изменилось распределение позиций внутри топа, и появилось несколько новых участников. Повышенная агрессивность отмечена у развлекательных молодежных доменов (кроме вышеперечисленных, это, например, "Пикабу") у доменов, где собираются любители игр (dtf.ru, overclockers.ru), форумов и блогов политической направленности (politforums.net, bolshoyforum.com) и новостных порталов (tjournal.ru, newsland.com). В топ также попали некоторые региональные форумы и порталы.Twitter оказался единственной соцсетью в списке — в ноябре 2021 года чуть меньше 15 процентов русскоязычного контента содержало агрессивную лексику."Сервис микроблогов не раз подтверждал статус самой "нелюбвеобильной" соцсети, согласно данным исследования "Индекс любви в регионах России, осень 2021", у Twitter несколько лет подряд нижняя позиция рейтинга и около 30 процентов сообщений "с ненавистью", — отметили в компании.В рамках исследования специалисты проанализировали более одного миллиарда русскоязычных сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа с 1 по 30 ноября 2021 года, среди которых было определено 54,7 миллиона сообщений с лексической агрессивностью. Для исследования была использована технология автоматического выявления агрессии, интегрированная в систему Brand Analytics.Данные включают сообщения социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Дзен", Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники.

https://ria.ru/20220121/agressivnost-1768836760.html

https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html

https://ria.ru/20210114/smartfon-1592842505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия