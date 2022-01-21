https://ria.ru/20220121/5g-1768874773.html

Росавиация предупредила о возможных проблемах при полетах в странах с 5G

Росавиация предупредила о возможных проблемах при полетах в странах с 5G - РИА Новости, 21.01.2022

Росавиация предупредила о возможных проблемах при полетах в странах с 5G

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям следить за возможными проблемами из-за ввода 5G в ряде стран, говорится в письме ведомства, разосланном... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:49

2022-01-21T11:49

2022-01-21T11:49

экономика

в мире

технологии

сша

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

5g

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям следить за возможными проблемами из-за ввода 5G в ряде стран, говорится в письме ведомства, разосланном авиакомпаниям (имеется в распоряжении РИА Новости).В письме говорится, что из-за планируемого ввода в эксплуатацию в ряде стран систем мобильной связи пятого поколения (5G), частотный диапазон которых близок к рабочим частотам бортовых радиовысотомеров, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) и авиавласти США выпустили информационные бюллетени и директивы летной годности по полетам на аэродромы, где есть риск помех. Росавиация отмечает, что однозначного ответа о влиянии 5G на радиовысотомеры нет."Учитывая рекомендации, изложенные в информационном бюллетене EASA... Росавиация рекомендует эксплуатантам воздушных судов организовать и провести дополнительные мероприятия, снижающие риски отказов радиовысотомеров или использования некорректных данных, получаемых от радиовысотомеров, в зонах действия 5G-станций", - говорится в письме.В частности, Росавиация рекомендует довести до летных экипажей информацию о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и данные по аэропортам, имеющим ограничения в связи с сетями 5G. Следует повторно проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах. Кроме того, Росавиация рекомендует провести внеочередное обучение летного состава заходам на посадку и взлетам, имитирующим ненадежную работу радиовысотомера."О любых случаях аномальной работы радиовысотомеров при заходе на посадку и взлете в обязательном порядке в кратчайшие сроки сообщать производителям воздушного судна и авиационным властям государства, в котором произошло такое событие", - обращается ведомство к авиакомпаниям.Операторы мобильной связи в США с 19 января, по истечении полугодового моратория, согласованного с регулирующими органами, могут начать вблизи 88 аэропортов монтаж аппаратуры 5G, которая, предположительно, может конфликтовать с авионикой воздушных судов. Незадолго до отмены моратория главы крупнейших американских авиаперевозчиков призвали власти не допустить размещения инфраструктуры 5G вблизи аэропортов, предупредив, что иначе в стране ежедневно будут отменяться сотни рейсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/5g-1768638026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/set-1755188386.html

https://ria.ru/20220120/5g-1768735670.html

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экономика, в мире, технологии, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), европейское агентство авиационной безопасности (easa), 5g, россия