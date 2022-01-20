https://ria.ru/20220120/zoloto-1768766668.html

Власти Крыма отреагировали на заявления юриста Молохова о "скифском золоте"

Власти Крыма отреагировали на заявления юриста Молохова о "скифском золоте" - РИА Новости, 20.01.2022

Власти Крыма отреагировали на заявления юриста Молохова о "скифском золоте"

Заявление адвоката Александра Молохова о коллекции "скифского золота", опубликованное в среду в СМИ, является его личным мнением и не отражает официальную... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:54

2022-01-20T16:54

2022-01-20T16:54

культура

нидерланды

республика крым

скифское золото

новости культуры

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Заявление адвоката Александра Молохова о коллекции "скифского золота", опубликованное в среду в СМИ, является его личным мнением и не отражает официальную позицию постоянного представительства или иных государственных органов Крыма, говорится в заявлении постпредства.Ранее Молохов заявил, что следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям.Отмечается, что вопросы сферы компетенции рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве, являющейся консультативным общественным органом, согласно положению о рабочей группе уполномочен освещать в СМИ исключительно руководитель рабочей группы Анатолий Власов."Подчеркиваем, что А.В. Молохов выступает и выражает свое личное мнение в СМИ либо как частное лицо, либо как практикующий адвокат", - указывается в заявлении.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.

https://ria.ru/20220119/zoloto-1768544354.html

https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html

нидерланды

республика крым

россия

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нидерланды, республика крым, скифское золото, новости культуры, россия, александр молохов