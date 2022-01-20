Власти Крыма отреагировали на заявления юриста Молохова о "скифском золоте"
Власти Крыма назвали заявления юриста Молохова о "скифском золоте" личным мнением
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Заявление адвоката Александра Молохова о коллекции "скифского золота", опубликованное в среду в СМИ, является его личным мнением и не отражает официальную позицию постоянного представительства или иных государственных органов Крыма, говорится в заявлении постпредства.
Ранее Молохов заявил, что следственный комитет проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям.
"В связи с опубликованными в некоторых СМИ материалами от 19.01.2022 года о дальнейшей судьбе коллекции "скифского золота", незаконно удерживаемой в Нидерландах, со ссылкой на мнение "заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова" доводим до сведения общественности и средств массовой информации, что А.В. Молохов не уполномочен выражать официальную позицию постоянного представительства или иных государственных органов республики Крым", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте постпредства.
Отмечается, что вопросы сферы компетенции рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве, являющейся консультативным общественным органом, согласно положению о рабочей группе уполномочен освещать в СМИ исключительно руководитель рабочей группы Анатолий Власов.
"Подчеркиваем, что А.В. Молохов выступает и выражает свое личное мнение в СМИ либо как частное лицо, либо как практикующий адвокат", - указывается в заявлении.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.