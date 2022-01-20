https://ria.ru/20220120/zoloto-1768671492.html

В Крыму готовят апелляцию на решение о передаче скифского золота

В Крыму готовят апелляцию на решение о передаче скифского золота - РИА Новости, 20.01.2022

В Крыму готовят апелляцию на решение о передаче скифского золота

Апелляция на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января, жалоба готовится, сообщил директор... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:34

2022-01-20T09:34

2022-01-20T10:45

украина

амстердам

нидерланды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

центральный музей тавриды

андрей мальгин

россия

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Апелляция на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января, жалоба готовится, сообщил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.В свою очередь, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине."По моей информации, все успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится", - сказал РИА Новости Мальгин.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20220119/bastrykin-1768639517.html

украина

амстердам

нидерланды

россия

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украина, амстердам, нидерланды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, центральный музей тавриды, андрей мальгин, россия