05:21 20.01.2022 (обновлено: 10:46 20.01.2022)
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту
ВС Нидерландов: обжаловать решение о передаче скифского золота Киеву можно до 26 января
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил отдать скифское золото Украине, крымские музеи выступили за кассацию, но пока ее не подавали.
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"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил агентству пресс-секретарь суда.
Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что СК проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов.
В начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который в августе того же года решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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