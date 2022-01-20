Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту - РИА Новости, 20.01.2022
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту
У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:21
2022-01-20T10:46
в мире
амстердам
париж
нидерланды
республика крым
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
александр молохов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101347/81/1013478104_0:134:5184:3050_1920x0_80_0_0_85ed8fcda62f01f6771e7a50681c4e51.jpg
ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил отдать скифское золото Украине, крымские музеи выступили за кассацию, но пока ее не подавали."Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил агентству пресс-секретарь суда.Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что СК проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов.В начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который в августе того же года решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756138456.html
амстердам
париж
нидерланды
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101347/81/1013478104_51:0:4659:3456_1920x0_80_0_0_8b815f1c5a1d0412fc4c5740ff1578ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, амстердам, париж, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия, александр молохов, винсент хюнтинк
05:21 20.01.2022 (обновлено: 10:46 20.01.2022)
 
Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

ВС Нидерландов: обжаловать решение о передаче скифского золота Киеву можно до 26 января

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил отдать скифское золото Украине, крымские музеи выступили за кассацию, но пока ее не подавали.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября 2021, 08:49Культура
В Крыму предложили изменить тактику борьбы за скифское золото
"Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил агентству пресс-секретарь суда.
Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что СК проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов.
В начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который в августе того же года решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 02:47
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
 
КультураВ миреАмстердамПарижНидерландыРеспублика КрымСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссияАлександр МолоховВинсент Хюнтинк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Байден назвал "глупым" вопрос журналистки о его подходах к Путину
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
Лента новостейМолния
Байден назвал "глупым" вопрос журналистки о его подходах к ПутинуПушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным