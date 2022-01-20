https://ria.ru/20220120/zoloto-1768660355.html

Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту - РИА Новости, 20.01.2022

Суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту

У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T05:21

2022-01-20T05:21

2022-01-20T10:46

в мире

амстердам

париж

нидерланды

республика крым

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

александр молохов

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ПАРИЖ, 20 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. У музеев в Крыму есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил отдать скифское золото Украине, крымские музеи выступили за кассацию, но пока ее не подавали."Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил агентству пресс-секретарь суда.Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов говорил, что СК проводит доследственную проверку по поводу хищения артефактов.В начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией, коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, который в августе того же года решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756138456.html

амстердам

париж

нидерланды

республика крым

россия

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в мире, амстердам, париж, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия, александр молохов, винсент хюнтинк