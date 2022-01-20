https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html

Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году - РИА Новости, 20.01.2022

Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T05:10

2022-01-20T05:10

2022-01-20T12:35

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александр расторгуев

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михаил ходорковский

орхан джемаль

убийство российских журналистов в цар

кирилл радченко

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.В первом интервью в качестве посла он рассказал агентству , что, "как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю".Он напомнил, что "в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят"."Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР", — добавил он. Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, — были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны прилагает все усилия для тщательного разбирательства.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20200203/1564181102.html

https://ria.ru/20210531/tsar-1734962806.html

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