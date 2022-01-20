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Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году
Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году - РИА Новости, 20.01.2022
Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году
Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:10
2022-01-20T12:35
в мире
александр расторгуев
цар
москва
михаил ходорковский
орхан джемаль
убийство российских журналистов в цар
кирилл радченко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.В первом интервью в качестве посла он рассказал агентству , что, "как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю".Он напомнил, что "в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят"."Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР", — добавил он. Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, — были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны прилагает все усилия для тщательного разбирательства.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20200203/1564181102.html
https://ria.ru/20210531/tsar-1734962806.html
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в мире, александр расторгуев, цар, москва, михаил ходорковский, орхан джемаль, убийство российских журналистов в цар, кирилл радченко, россия, александр бикантов
05:10 20.01.2022 (обновлено: 12:35 20.01.2022)
 
Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году

Посол в ЦАР Бикантов: российских журналистов в 2018 году убили боевики группировки 3R

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкРоссийский посол в ЦАР Александр Бикантов
Российский посол в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Российский посол в ЦАР Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.
В первом интервью в качестве посла он рассказал агентству , что, "как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю".

"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", — сообщил Бикантов.

Он напомнил, что "в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят".
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"Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР", — добавил он.
Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, — были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны прилагает все усилия для тщательного разбирательства.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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В миреАлександр РасторгуевЦАРМоскваМихаил ХодорковскийОрхан ДжемальУбийство российских журналистов в ЦАРКирилл РадченкоРоссияАлександр Бикантов
 
 
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