05:10 20.01.2022 (обновлено: 12:35 20.01.2022)
Новый посол в ЦАР назвал версию убийства российских журналистов в 2018 году
Посол в ЦАР Бикантов: российских журналистов в 2018 году убили боевики группировки 3R
Российский посол в ЦАР Александр Бикантов. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.
В первом интервью в качестве посла он рассказал агентству , что, "как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю".
"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", — сообщил Бикантов.
Он напомнил, что "в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, много погибло мирных жителей, Банги не был взят".
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"Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР", — добавил он.
Трое россиян — журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, — были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Убийство". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявлял в интервью РИА Новости, что правительство страны прилагает все усилия для тщательного разбирательства.
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