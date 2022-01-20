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В Приамурье японские журавли погибли из-за задымления в природном парке

В Приамурье японские журавли погибли из-за задымления в природном парке - РИА Новости, 20.01.2022

В Приамурье японские журавли погибли из-за задымления в природном парке

Японские журавли, занесённые в Красную книгу, погибли в Муравьевском парке устойчивого природопользования в Приамурье из-за задымления вольера для птиц,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:36

2022-01-20T08:36

2022-01-20T08:36

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Японские журавли, занесённые в Красную книгу, погибли в Муравьевском парке устойчивого природопользования в Приамурье из-за задымления вольера для птиц, проводится доследственная проверка, сообщает прокуратура региона.Как уточняет ведомство, сообщение о задымлении в парке поступило утром 18 января."Прокуратура Тамбовского района проводит проверку по факту задымления вольера для птиц на территории, арендованной некоммерческим учреждением "Муравьевский парк устойчивого природопользования<…> В результате задымления в вольере для птиц погибли два взрослых японских журавля и два японских журавля - подростка", – сообщает прокуратура Амурской области.Уже установлено, что специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновском и Тамбовскому районам "не были своевременно организованы контрольные мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на территории парка".Прокуратура внесла представление руководителю отдела надзорной деятельности.

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амурская область

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происшествия, амурская область