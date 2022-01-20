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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html
В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году
В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году - РИА Новости, 20.01.2022
В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году
Вторую очередь зернохранилища начнет строить предприятие "Амур Агро Холдинг" в Октябрьском районе Приамурья, здесь в рамках рабочей поездки побывал губернатор... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:26
2022-01-20T14:26
амурская область
экономика
завитинский район
октябрьский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Вторую очередь зернохранилища начнет строить предприятие "Амур Агро Холдинг" в Октябрьском районе Приамурья, здесь в рамках рабочей поездки побывал губернатор области Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов обсудил с руководством компании планы дальнейшего развития, сейчас в пользовании предприятия более 72 тысяч гектаров земель в Октябрьском, Ромненском и Завитинском районах. В 2021 году посевная площадь компании составляла всего 9,5 тысячи гектаров, в этом году планируется засеять более 21 тысячи гектаров, под посев в 2022 году заготовлено более 3 тысяч тонн семян сои."Хозяйство располагает собственным зернохранилищем вместимостью 30 тысяч тонн. В планах – строительство в 2023 году ещё одного зернохранилища аналогичной мощности", - сообщает правительство Приамурья.Орлов отметил, что предприятие имеет серьезные планы по увеличению посевных площадей и большой потенциал в развитии переработки сои.Также у компании есть семенной завод мощностью 10 тысяч тонн семян сои в год, это может закрыть 10% от всей потребности хозяйств области в семенах сои.Модернизация производственной базы компании продолжается и в настоящий момент, возводится ремонтно-механическая мастерская, два ангара для хранения зерна, гараж для транспорта на 36 единиц, а также строительство завальной ямы и сепараторного отделения на территории семенного завода. В перспективе будет продолжена закупка современной сельхозтехники и оборудования, а также расширение пахотных площадей до 40-50 тысяч гектаров.Орлов порекомендовал руководству предприятия рассмотреть варианты строительства животноводческой фермы молочного направления, а также развивать направления по выращиванию овощей и кукурузы.Сейчас в штате сотрудников 122 человека, большая часть – жители Октябрьского района.Как рассказала гендиректор ООО "Амур Агро Холдинг" Тамара Муленкова, в перспективе планируется построить общежитие для сотрудников на территории базы хозяйства, а также жилье для работников хозяйства в Екатеринославке.
https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html
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экономика, завитинский район, октябрьский район, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
14:26 20.01.2022
 
В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году

В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнет строить "Амур Агро Холдинг" в 2023 году

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Колосья пшеницы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Вторую очередь зернохранилища начнет строить предприятие "Амур Агро Холдинг" в Октябрьском районе Приамурья, здесь в рамках рабочей поездки побывал губернатор области Василий Орлов.
Как уточняет правительство Приамурья, Орлов обсудил с руководством компании планы дальнейшего развития, сейчас в пользовании предприятия более 72 тысяч гектаров земель в Октябрьском, Ромненском и Завитинском районах. В 2021 году посевная площадь компании составляла всего 9,5 тысячи гектаров, в этом году планируется засеять более 21 тысячи гектаров, под посев в 2022 году заготовлено более 3 тысяч тонн семян сои.
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"Хозяйство располагает собственным зернохранилищем вместимостью 30 тысяч тонн. В планах – строительство в 2023 году ещё одного зернохранилища аналогичной мощности", - сообщает правительство Приамурья.
Орлов отметил, что предприятие имеет серьезные планы по увеличению посевных площадей и большой потенциал в развитии переработки сои.
"Считаю, что хозяйство справится со всеми намеченными целями. В прошлом году компания закупила более 140 единиц техники и оборудования на общую сумму порядка 1,6 миллиарда рублей, на возмещение части затрат из областного бюджета была оказана поддержка в размере порядка 124 миллионов рублей. Будем и в дальнейшем помогать таким сильным предприятиям аграрного сектора", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Также у компании есть семенной завод мощностью 10 тысяч тонн семян сои в год, это может закрыть 10% от всей потребности хозяйств области в семенах сои.
Модернизация производственной базы компании продолжается и в настоящий момент, возводится ремонтно-механическая мастерская, два ангара для хранения зерна, гараж для транспорта на 36 единиц, а также строительство завальной ямы и сепараторного отделения на территории семенного завода. В перспективе будет продолжена закупка современной сельхозтехники и оборудования, а также расширение пахотных площадей до 40-50 тысяч гектаров.
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Орлов порекомендовал руководству предприятия рассмотреть варианты строительства животноводческой фермы молочного направления, а также развивать направления по выращиванию овощей и кукурузы.
Сейчас в штате сотрудников 122 человека, большая часть – жители Октябрьского района.
Как рассказала гендиректор ООО "Амур Агро Холдинг" Тамара Муленкова, в перспективе планируется построить общежитие для сотрудников на территории базы хозяйства, а также жилье для работников хозяйства в Екатеринославке.
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Амурская областьЭкономикаЗавитинский районОктябрьский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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