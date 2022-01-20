https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html

В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году

В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году - РИА Новости, 20.01.2022

В Приамурье вторую очередь зернохранилища начнут строить в 2023 году

Вторую очередь зернохранилища начнет строить предприятие "Амур Агро Холдинг" в Октябрьском районе Приамурья, здесь в рамках рабочей поездки побывал губернатор... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:26

2022-01-20T14:26

2022-01-20T14:26

амурская область

экономика

завитинский район

октябрьский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Вторую очередь зернохранилища начнет строить предприятие "Амур Агро Холдинг" в Октябрьском районе Приамурья, здесь в рамках рабочей поездки побывал губернатор области Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов обсудил с руководством компании планы дальнейшего развития, сейчас в пользовании предприятия более 72 тысяч гектаров земель в Октябрьском, Ромненском и Завитинском районах. В 2021 году посевная площадь компании составляла всего 9,5 тысячи гектаров, в этом году планируется засеять более 21 тысячи гектаров, под посев в 2022 году заготовлено более 3 тысяч тонн семян сои."Хозяйство располагает собственным зернохранилищем вместимостью 30 тысяч тонн. В планах – строительство в 2023 году ещё одного зернохранилища аналогичной мощности", - сообщает правительство Приамурья.Орлов отметил, что предприятие имеет серьезные планы по увеличению посевных площадей и большой потенциал в развитии переработки сои.Также у компании есть семенной завод мощностью 10 тысяч тонн семян сои в год, это может закрыть 10% от всей потребности хозяйств области в семенах сои.Модернизация производственной базы компании продолжается и в настоящий момент, возводится ремонтно-механическая мастерская, два ангара для хранения зерна, гараж для транспорта на 36 единиц, а также строительство завальной ямы и сепараторного отделения на территории семенного завода. В перспективе будет продолжена закупка современной сельхозтехники и оборудования, а также расширение пахотных площадей до 40-50 тысяч гектаров.Орлов порекомендовал руководству предприятия рассмотреть варианты строительства животноводческой фермы молочного направления, а также развивать направления по выращиванию овощей и кукурузы.Сейчас в штате сотрудников 122 человека, большая часть – жители Октябрьского района.Как рассказала гендиректор ООО "Амур Агро Холдинг" Тамара Муленкова, в перспективе планируется построить общежитие для сотрудников на территории базы хозяйства, а также жилье для работников хозяйства в Екатеринославке.

https://ria.ru/20211224/agrarii-1765333379.html

https://ria.ru/20220119/tsentr-1768539764.html

https://ria.ru/20211215/ferma-1763810076.html

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октябрьский район

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экономика, завитинский район, октябрьский район, амурская область, василий орлов (губернатор), россия