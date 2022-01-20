https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768827409.html

Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше

Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше - РИА Новости, 20.01.2022

Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Польше прогулялся по горам с главой страны Анджеем Дудой. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:22

2022-01-20T23:22

2022-01-20T23:22

в мире

польша

владимир зеленский

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Польше прогулялся по горам с главой страны Анджеем Дудой.Зеленский находится с визитом в Польше, где у него запланирован ряд встреч."После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения", - подписал Зеленский совместное с Дудой фото, которое опубликовал в Instagram.Он поблагодарил польского президента за гостеприимство.

https://ria.ru/20210907/poschechina-1749073386.html

польша

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в мире, польша, владимир зеленский