https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768824572.html

В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского

В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского - РИА Новости, 20.01.2022

В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:34

2022-01-20T22:34

2022-01-20T22:34

в мире

украина

владимир зеленский

донбасс

"нормандская четверка"

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране выйти из кризиса."Украина находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы" - говорится в заявлении на сайте партии.Добавляется, что "люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи"."Владимир Зеленский не справился с работой главой государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - считают в партии.В "Оппозиционной платформе" отметили, что Зеленский не выполнил главного обещания – принести Украине мир."Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнеров. Он говорит, что власть делает для мира все, но в реальности — ничего. Президент отказывается выполнять Минские соглашения, которые являются международными обязательствами Украины. На встрече "Нормандской четверки" он письменно в Парижском соглашении обязался принять законы, необходимые для мирного урегулирования, но теперь об этом даже не вспоминает", - отмечается в сообщении."Вместо движения к миру и объединению страны Владимир Зеленский вводит военно-гражданские администрации и запрещает проводить выборы на украинском Донбассе. Доверие международных партнеров к украинской власти сведено к нулю, а доведенная до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны", - добавили в партии.

https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html

https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768643587.html

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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, "нормандская четверка"