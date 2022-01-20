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В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского
В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского - РИА Новости, 20.01.2022
В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:34
2022-01-20T22:34
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
"нормандская четверка"
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране выйти из кризиса."Украина находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы" - говорится в заявлении на сайте партии.Добавляется, что "люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи"."Владимир Зеленский не справился с работой главой государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - считают в партии.В "Оппозиционной платформе" отметили, что Зеленский не выполнил главного обещания – принести Украине мир."Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнеров. Он говорит, что власть делает для мира все, но в реальности — ничего. Президент отказывается выполнять Минские соглашения, которые являются международными обязательствами Украины. На встрече "Нормандской четверки" он письменно в Парижском соглашении обязался принять законы, необходимые для мирного урегулирования, но теперь об этом даже не вспоминает", - отмечается в сообщении."Вместо движения к миру и объединению страны Владимир Зеленский вводит военно-гражданские администрации и запрещает проводить выборы на украинском Донбассе. Доверие международных партнеров к украинской власти сведено к нулю, а доведенная до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны", - добавили в партии.
https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, "нормандская четверка"
22:34 20.01.2022
 
В Раде заявили о проваленном президентстве Зеленского

"Оппозиционная платформа" считает, что Зеленский не справился с работой президента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что президент Владимир Зеленский не справился с обязанностями и его отставка помогла бы стране выйти из кризиса.
"Украина находится на грани национальной катастрофы. Конфликт на Донбассе грозит перерасти в прямое межгосударственное столкновение. В стране тяжелейший энергетический кризис, останавливаются предприятия, стремительно растут цены на самые необходимые продукты и товары. Украинские семьи не могут оплачивать грабительские коммунальные тарифы" - говорится в заявлении на сайте партии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
18:56
Зеленский обратился к Байдену после его слов о России
Добавляется, что "люди в страхе перед войной, они ждут от власти конкретных действий по предотвращению войны и реальной помощи".
"Владимир Зеленский не справился с работой главой государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - считают в партии.
В "Оппозиционной платформе" отметили, что Зеленский не выполнил главного обещания – принести Украине мир.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 22:16
Зеленский выступил с обращением к нации
"Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнеров. Он говорит, что власть делает для мира все, но в реальности — ничего. Президент отказывается выполнять Минские соглашения, которые являются международными обязательствами Украины. На встрече "Нормандской четверки" он письменно в Парижском соглашении обязался принять законы, необходимые для мирного урегулирования, но теперь об этом даже не вспоминает", - отмечается в сообщении.
"Вместо движения к миру и объединению страны Владимир Зеленский вводит военно-гражданские администрации и запрещает проводить выборы на украинском Донбассе. Доверие международных партнеров к украинской власти сведено к нулю, а доведенная до кризиса и нищеты страна оказалась на пороге войны", - добавили в партии.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонбасс"Нормандская четверка"
 
 
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