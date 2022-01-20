https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html

Зеленского оскорбили слова Байдена о России

Зеленский обратился к Байдену после его слов о России - РИА Новости, 20.01.2022

Зеленского оскорбили слова Байдена о России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter слова американского лидера Джо Байдена о "незначительной агрессии России". РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:56

2022-01-20T18:56

2022-01-20T19:18

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter слова американского лидера Джо Байдена о "незначительной агрессии России".Во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, глава США заявил, что "незначительное вторжение России на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как пригрозил тогда Байден, обернется для Москвы "катастрофой"."Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких", — написал Зеленский.В конце публикации он подписался как "президент великой державы".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, блок наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, россия