Зеленского оскорбили слова Байдена о России

18:56 20.01.2022 (обновлено: 19:18 20.01.2022)
Зеленский обратился к Байдену после его слов о России
Зеленский обратился к Байдену после слов о "незначительной агрессии России"
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter слова американского лидера Джо Байдена о "незначительной агрессии России".
Во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, глава США заявил, что "незначительное вторжение России на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как пригрозил тогда Байден, обернется для Москвы "катастрофой".
"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких", — написал Зеленский.
В конце публикации он подписался как "президент великой державы".
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, блок наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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