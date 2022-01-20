https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768706211.html

"Зеленский переобувается на лету"

Зеленского уличили во лжи из-за обращения к нации - РИА Новости, 20.01.2022

"Зеленский переобувается на лету"

Если бы Владимир Зеленский хотел успокоить украинцев по поводу пресловутого "российского вторжения", то он сделал бы это еще в прошлом году. Об этом в эфире... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:32

2022-01-20T12:32

2022-01-20T13:06

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский хотел успокоить украинцев по поводу пресловутого "российского вторжения", то он сделал бы это еще в прошлом году. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал политолог Дмитрий Корнийчук.По его словам, в течение нескольких месяцев украинский лидер поддакивал американским СМИ, активно раздувавшим тему российской угрозы.Но вчера Зеленский резко изменил позицию и принялся успокаивать соотечественников, убеждая их, что нет необходимости "скупать гречку и свечи"."Ему ничего не мешало раньше дать интервью CNN, и тогда не было бы никаких манипуляций", — заключил Корнийчук.Речь идет об обращении к нации, с которым Зеленский выступил накануне. В частности, он призвал не паниковать из-за новостей о "российской угрозе" — по его словам, эти риски существуют не один день и больше они не стали.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220120/voyska-1768690657.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768702802.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия