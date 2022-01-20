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"Зеленский переобувается на лету"
Зеленского уличили во лжи из-за обращения к нации - РИА Новости, 20.01.2022
"Зеленский переобувается на лету"
Если бы Владимир Зеленский хотел успокоить украинцев по поводу пресловутого "российского вторжения", то он сделал бы это еще в прошлом году. Об этом в эфире... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:32
2022-01-20T13:06
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский хотел успокоить украинцев по поводу пресловутого "российского вторжения", то он сделал бы это еще в прошлом году. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал политолог Дмитрий Корнийчук.По его словам, в течение нескольких месяцев украинский лидер поддакивал американским СМИ, активно раздувавшим тему российской угрозы.Но вчера Зеленский резко изменил позицию и принялся успокаивать соотечественников, убеждая их, что нет необходимости "скупать гречку и свечи"."Ему ничего не мешало раньше дать интервью CNN, и тогда не было бы никаких манипуляций", — заключил Корнийчук.Речь идет об обращении к нации, с которым Зеленский выступил накануне. В частности, он призвал не паниковать из-за новостей о "российской угрозе" — по его словам, эти риски существуют не один день и больше они не стали.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220120/voyska-1768690657.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия
12:32 20.01.2022 (обновлено: 13:06 20.01.2022)
 
Зеленского уличили во лжи из-за обращения к нации

Эксперт Корнийчук: Зеленский мог опровергнуть заявления о российской угрозе в прошлом году

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский хотел успокоить украинцев по поводу пресловутого "российского вторжения", то он сделал бы это еще в прошлом году. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал политолог Дмитрий Корнийчук.
По его словам, в течение нескольких месяцев украинский лидер поддакивал американским СМИ, активно раздувавшим тему российской угрозы.

"Ноябрь, декабрь, январь, пока эта вся истерия нагнеталась, наша власть надувала щеки и говорила: "Да, да, да, угроза есть, нападение есть", — сказал эксперт.

Но вчера Зеленский резко изменил позицию и принялся успокаивать соотечественников, убеждая их, что нет необходимости "скупать гречку и свечи".
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"Ему ничего не мешало раньше дать интервью CNN, и тогда не было бы никаких манипуляций", — заключил Корнийчук.
Речь идет об обращении к нации, с которым Зеленский выступил накануне. В частности, он призвал не паниковать из-за новостей о "российской угрозе" — по его словам, эти риски существуют не один день и больше они не стали.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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