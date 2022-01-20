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Прокуратура проверяет жалобу медиков скорой в Башкирии на низкую зарплату
Прокуратура проверяет жалобу медиков скорой в Башкирии на низкую зарплату - РИА Новости, 20.01.2022
Прокуратура проверяет жалобу медиков скорой в Башкирии на низкую зарплату
Башкирская прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушениях трудовых прав работников скорой помощи больницы в Ишимбайском районе, которые... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:34
2022-01-20T15:34
общество
ишимбайский район
республика башкортостан
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Башкирская прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушениях трудовых прав работников скорой помощи больницы в Ишимбайском районе, которые пожаловались на низкую зарплату и неукомплектованность штата, сообщила прокуратура республики.Местные издания сообщают, что фельдшеры и водители скорой помощи Ишимбайской центральной больницы через профсоюз медиков Башкирии направили властям региона и надзорные органы обращение, в котором говорится, что бригады скорой работают в неполном составе за низкую зарплату."Ишимбайской межрайонной прокуратурой организована и проводится проверка по публикации, размещенной в СМИ, о нарушении трудовых прав работников скорой медицинской помощи местной центральной районной больницы", - сообщили в региональной прокуратуре.Надзорное ведомство отмечает, что "в ходе проверки будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов, качества оказания скорой медицинской помощи"."По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения", - сообщили в прокуратуре Башкирии.
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общество, ишимбайский район, республика башкортостан
15:34 20.01.2022
 
Прокуратура проверяет жалобу медиков скорой в Башкирии на низкую зарплату

Башкирская прокуратура проверяет жалобу работников скорой помощи на низкую зарплату

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Башкирская прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушениях трудовых прав работников скорой помощи больницы в Ишимбайском районе, которые пожаловались на низкую зарплату и неукомплектованность штата, сообщила прокуратура республики.
Местные издания сообщают, что фельдшеры и водители скорой помощи Ишимбайской центральной больницы через профсоюз медиков Башкирии направили властям региона и надзорные органы обращение, в котором говорится, что бригады скорой работают в неполном составе за низкую зарплату.
"Ишимбайской межрайонной прокуратурой организована и проводится проверка по публикации, размещенной в СМИ, о нарушении трудовых прав работников скорой медицинской помощи местной центральной районной больницы", - сообщили в региональной прокуратуре.
Надзорное ведомство отмечает, что "в ходе проверки будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов, качества оказания скорой медицинской помощи".
"По окончании проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения", - сообщили в прокуратуре Башкирии.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:22
Курганские власти рассказали, сколько получают жалующиеся на зарплату врачи
 
ОбществоИшимбайский районРеспублика Башкортостан
 
 
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