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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Назван самый популярный заповедник России
Назван самый популярный заповедник России - РИА Новости, 20.01.2022
Назван самый популярный заповедник России
Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:09
2022-01-20T11:09
туризм
приморский край
краснодарский край
камчатский край
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
кроноцкий заповедник
новости - туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, всего примерно десять миллионов граждан побывало на особо охраняемых природных территориях в 2021 году, в 2020-м гостей было 6,4 миллиона. "Территории, которые востребованы, это, конечно, Кавказский заповедник. Из пятисот тысяч людей, которые его посетили, прирост – 200 тысяч. Это Курильская территория, Камчатка, "Земля Леопарда" преодолела рубеж в десять тысяч человек", — сказал Козлов в интервью телеканалу НТВ.Он отметил, что число туристов, посетивших "Землю леопарда" в 2021 году стало рекордным.
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приморский край, краснодарский край, камчатский край, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), кроноцкий заповедник, новости - туризм, национальный парк "земля леопарда", туристы, заповедники, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, кавказский заповедник, куда можно лететь
11:09 20.01.2022
 
Назван самый популярный заповедник России

Глава Минприроды Александр Козлов назвал самый популярный у туристов заповедник

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкИнспектор Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова на лошади
Инспектор Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова на лошади - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
По его словам, всего примерно десять миллионов граждан побывало на особо охраняемых природных территориях в 2021 году, в 2020-м гостей было 6,4 миллиона.
"Территории, которые востребованы, это, конечно, Кавказский заповедник. Из пятисот тысяч людей, которые его посетили, прирост – 200 тысяч. Это Курильская территория, Камчатка, "Земля Леопарда" преодолела рубеж в десять тысяч человек", — сказал Козлов в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что число туристов, посетивших "Землю леопарда" в 2021 году стало рекордным.
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11 января, 07:52Туризм
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ТуризмПриморский крайКраснодарский крайКамчатский крайАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Кроноцкий заповедникНовости - ТуризмНациональный парк "Земля леопарда"туристызаповедникиТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатьКавказский заповедниккуда можно лететь
 
 
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