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Назван самый популярный заповедник России
Назван самый популярный заповедник России - РИА Новости, 20.01.2022
Назван самый популярный заповедник России
Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:09
2022-01-20T11:09
2022-01-20T11:09
туризм
приморский край
краснодарский край
камчатский край
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
кроноцкий заповедник
новости - туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, всего примерно десять миллионов граждан побывало на особо охраняемых природных территориях в 2021 году, в 2020-м гостей было 6,4 миллиона. "Территории, которые востребованы, это, конечно, Кавказский заповедник. Из пятисот тысяч людей, которые его посетили, прирост – 200 тысяч. Это Курильская территория, Камчатка, "Земля Леопарда" преодолела рубеж в десять тысяч человек", — сказал Козлов в интервью телеканалу НТВ.Он отметил, что число туристов, посетивших "Землю леопарда" в 2021 году стало рекордным.
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Назван самый популярный заповедник России
Глава Минприроды Александр Козлов назвал самый популярный у туристов заповедник
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
По его словам, всего примерно десять миллионов граждан побывало на особо охраняемых природных территориях в 2021 году, в 2020-м гостей было 6,4 миллиона.
"Территории, которые востребованы, это, конечно, Кавказский заповедник. Из пятисот тысяч людей, которые его посетили, прирост – 200 тысяч. Это Курильская территория, Камчатка, "Земля Леопарда" преодолела рубеж в десять тысяч человек", — сказал Козлов в интервью телеканалу НТВ.
Он отметил, что число туристов, посетивших "Землю леопарда" в 2021 году стало рекордным.