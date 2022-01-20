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Назван самый популярный заповедник России

Назван самый популярный заповедник России - РИА Новости, 20.01.2022

Назван самый популярный заповедник России

Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:09

2022-01-20T11:09

2022-01-20T11:09

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краснодарский край

камчатский край

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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новости - туризм

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кавказский заповедник в 2021 году посетило около 500 тысяч человек, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, всего примерно десять миллионов граждан побывало на особо охраняемых природных территориях в 2021 году, в 2020-м гостей было 6,4 миллиона. "Территории, которые востребованы, это, конечно, Кавказский заповедник. Из пятисот тысяч людей, которые его посетили, прирост – 200 тысяч. Это Курильская территория, Камчатка, "Земля Леопарда" преодолела рубеж в десять тысяч человек", — сказал Козлов в интервью телеканалу НТВ.Он отметил, что число туристов, посетивших "Землю леопарда" в 2021 году стало рекордным.

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приморский край

краснодарский край

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