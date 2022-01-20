https://ria.ru/20220120/zakupki-1768675696.html

Липецкие сельхозпроизводители закупили техники на шесть млрд рублей

Липецкие сельхозпроизводители закупили техники на шесть млрд рублей - РИА Новости, 20.01.2022

Липецкие сельхозпроизводители закупили техники на шесть млрд рублей

В 2021 году липецкие аграрии закупили 901 единицу новой сельскохозяйственной техники на рекордные 5,977 миллиардов рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее, РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:05

2022-01-20T10:05

2022-01-20T10:05

липецкая область

росагролизинг

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. В 2021 году липецкие аграрии закупили 901 единицу новой сельскохозяйственной техники на рекордные 5,977 миллиардов рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, самыми востребованными оказались тракторы, их закуплено 185, что превышает уровень прошлого года более чем на 40%. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области в 2021 году также пополнился двумя свеклоуборочными, пятью кормоуборочными и 114 зерноуборочными комбайнами, а также 595 единицами другой сельскохозяйственной техники.Артамонов отметил, что очень важную роль в модернизации АПК региона играет поддержка, оказываемая государством, и, в частности, льготные лизинговые программы. Так, через АО "Росагролизинг" в прошлом году было приобретено 150 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 850,2 миллионов рублей."Активное обновление инженерно-технического парка является одним из главных слагаемых успеха липецких сельхозпредприятий", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220119/konkurs-1768496902.html

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росагролизинг, игорь артамонов