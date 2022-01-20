https://ria.ru/20220120/zakharova-1768704974.html

В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова

В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова - РИА Новости, 20.01.2022

В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова

Москва выступает за мирное решение проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон, заявила в ходе брифинга в Москве официальный... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:25

2022-01-20T12:25

2022-01-20T12:32

в мире

оон

кндр (северная корея)

москва

совет безопасности оон

ситуация на корейском полуострове

мария захарова

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва выступает за мирное решение проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон, заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы последовательно выступаем за исключительно мирное, дипломатическое решение комплекса проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон и, конечно, при активной роли ООН", - сказала она на просьбу прокомментировать недавние запуски ракет КНДР.Захарова напомнила, что Россия и Китай представили проект новой резолюции СБ ООН для возобновления политического диалога на двусторонних треках и в рамках шестистороннего процесса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/1768428341.html

кндр (северная корея)

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в мире, оон, кндр (северная корея), москва, совет безопасности оон, ситуация на корейском полуострове, мария захарова, россия