https://ria.ru/20220120/zakharova-1768704974.html
В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова
В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова - РИА Новости, 20.01.2022
В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова
Москва выступает за мирное решение проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон, заявила в ходе брифинга в Москве официальный... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:25
2022-01-20T12:25
2022-01-20T12:32
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мария захарова
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва выступает за мирное решение проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон, заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы последовательно выступаем за исключительно мирное, дипломатическое решение комплекса проблем Корейского полуострова с участием всех заинтересованных сторон и, конечно, при активной роли ООН", - сказала она на просьбу прокомментировать недавние запуски ракет КНДР.Захарова напомнила, что Россия и Китай представили проект новой резолюции СБ ООН для возобновления политического диалога на двусторонних треках и в рамках шестистороннего процесса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/1768428341.html
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в мире, оон, кндр (северная корея), москва, совет безопасности оон, ситуация на корейском полуострове, мария захарова, россия
12:25 20.01.2022 (обновлено: 12:32 20.01.2022)
В МИД выступили за мирное решение проблем Корейского полуострова
Представитель МИД Захарова выступила за мирное решение проблем Корейского полуострова