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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/yamal-1768742408.html
На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу
На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 20.01.2022
На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу
Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:59
2022-01-20T14:59
распространение коронавируса
общество
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ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба губернатора."Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на удаленку, приоритет - людям старшего возраста, беременным женщинам", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что на Ямале с понедельника вводится дистанционное образование для воспитанников детсадов, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования. В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Также на дистанционную форму обучения на срок до двух недель с 24 января переходят ямальские студенты колледжей.МФЦ переходят в режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах."Принимая ограничительные меры, исходим из того, что волна очень сильная, но скоротечная. Посмотрим, как будет справляться система здравоохранения, и в зависимости от этого будем принимать решение об их продолжении", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
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общество, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:59 20.01.2022
 
На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу

На Ямале отменили все массовые мероприятия до 15 февраля из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра на реанимационном сестринском посту
Медицинская сестра на реанимационном сестринском посту - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра на реанимационном сестринском посту
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.
"Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на удаленку, приоритет - людям старшего возраста, беременным женщинам", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что на Ямале с понедельника вводится дистанционное образование для воспитанников детсадов, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования. В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Также на дистанционную форму обучения на срок до двух недель с 24 января переходят ямальские студенты колледжей.
МФЦ переходят в режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах.
"Принимая ограничительные меры, исходим из того, что волна очень сильная, но скоротечная. Посмотрим, как будет справляться система здравоохранения, и в зависимости от этого будем принимать решение об их продолжении", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
 
Распространение коронавирусаОбществоЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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