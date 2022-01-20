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На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу

На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 20.01.2022

На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу

Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:59

2022-01-20T14:59

2022-01-20T14:59

распространение коронавируса

общество

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ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба губернатора."Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на удаленку, приоритет - людям старшего возраста, беременным женщинам", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что на Ямале с понедельника вводится дистанционное образование для воспитанников детсадов, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования. В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Также на дистанционную форму обучения на срок до двух недель с 24 января переходят ямальские студенты колледжей.МФЦ переходят в режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах."Принимая ограничительные меры, исходим из того, что волна очень сильная, но скоротечная. Посмотрим, как будет справляться система здравоохранения, и в зависимости от этого будем принимать решение об их продолжении", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.

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