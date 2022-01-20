На Ямале ужесточили ограничения по коронавирусу
На Ямале отменили все массовые мероприятия до 15 февраля из-за ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра на реанимационном сестринском посту
Медицинская сестра на реанимационном сестринском посту
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Все массовые мероприятия, включая расширенные совещания, отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 15 февраля в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.
"Все массовые мероприятия до 15 февраля отменяются. Работодателям рекомендовано перевести до 50% работников на удаленку, приоритет - людям старшего возраста, беременным женщинам", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что на Ямале с понедельника вводится дистанционное образование для воспитанников детсадов, школьников с первого по восьмой класс на срок до двух недель. Временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования. В детских садах будут работать дежурные группы для детей сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают очно. Также на дистанционную форму обучения на срок до двух недель с 24 января переходят ямальские студенты колледжей.
МФЦ переходят в режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах.
"Принимая ограничительные меры, исходим из того, что волна очень сильная, но скоротечная. Посмотрим, как будет справляться система здравоохранения, и в зависимости от этого будем принимать решение об их продолжении", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.