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Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы

Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы - РИА Новости, 20.01.2022

Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы

Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие, сообщает полиция страны. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T21:17

2022-01-20T21:17

2022-01-20T21:19

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие, сообщает полиция страны."Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте полиции.Полиция рекомендовала населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.

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в мире, гана