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Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы
Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы - РИА Новости, 20.01.2022
Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы
Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие, сообщает полиция страны. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:17
2022-01-20T21:17
2022-01-20T21:19
в мире
гана
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие, сообщает полиция страны."Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте полиции.Полиция рекомендовала населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.
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в мире, гана
21:17 20.01.2022 (обновлено: 21:19 20.01.2022)
Мощный взрыв прогремел на юго-западе Ганы
Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался на юго-западе Ганы
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества, взорвался в Западной области Ганы, есть пострадавшие, сообщает
полиция страны.
"Предварительное расследование установило, что автомобиль со взрывчатыми веществами для горных работ, который направлялся из Тарквы в рудники Чирано, столкнулся с мотоциклом, в результате чего произошел взрыв. Большинство пострадавших были спасены и находятся в различных больницах и клиниках муниципалитета Богосо", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook-аккаунте полиции.
Полиция рекомендовала населению в целях безопасности покинуть район взрыва, пока ведутся восстановительные работы. Также полиция призвала открыть школы, церкви и другие объекты в близлежащих городах для размещения пострадавших.